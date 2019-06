Palazzina Gorizia ultime notizie, ci sono almeno due vittime del crollo

Palazzina Gorizia ultime notizie, ci sono almeno due vittime del crollo avvenuto la scorsa notte. Alle ore 4.20 un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina che si trova a Gorizia, uno stabile di 2 piani, forse a causa di una fuga di gas. I vigili del fuoco si sono messi all’opera per salvare le persone presenti in casa. Dalle macerie sono però stati estratti due corpi, delle due vittime accertate di questa tragedia. Si tratta di una coppia che abitava al piano superiore. Secondo quanto si apprende in queste ore successive al dramma, i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare una terza persona che risulta dispersa. Si tratta di un disabile che viveva al piano terra della palazzina.

PALAZZINA GORIZIA, IL CROLLO AVVENUTO NELLA NOTTE: CI SONO ALMENO DUE VITTIME, SI CERCA UNA PERSONA DISPERSA

La palazzina presso la quale è avvenuta l’esplosione, si componeva di tre appartamenti. Pare che uno di questi fosse vuoto al momento dell’esplosione e del crollo. In un altro appartamento viveva invece una sola persona, al piano terra, ancora dispersa. Infine, al piano superiore, viveva una coppia, i cui corpi sono stati estratti privi di vita dalle macerie.

Erano le ore 4.20 quando un’esplosione ha interessato lo stabile. Il rumore è stato molto forte, e dunque avvertito anche in lontananza. Molte persone hanno pensato che si trattasse di un terremoto, allertando così i soccorsi. I vigili del fuoco stanno lavorando per trovare la terza persona presente nella palazzina. Alessandro Granata, comandante dei vigili del fuoco di Gorizia, ha fatto sapere che si stanno svolgendo anche delle verifiche sugli stabili vicini a quello del crollo, per individuare eventuali criticità strutturali.

PALAZZINA GORIZIA, L’ESPLOSIONE E IL CROLLO: LA CAUSA SONO I LAVORI ALLE CONDUTTURE DEL GAS? ECCO LE TESTIMONIANZE

Intanto si cerca di far luce sulle cause dell’esplosione avvenuta nella notte, che ha distrutto la palazzina. Data la forza dell’esplosione, i tecnici ritengono che si sia accumulata una grande quantità di gas. Alcune persone della zona hanno riferito che, nei giorni scorsi, sono stati effettuati degli interventi alle condutture del gas. Dunque non si esclude che questi possano essere alla base di quanto accaduto. Saranno solo ulteriori accertamenti a far luce su quanto accaduto in questa palazzina di Gorizia. Intanto si spera di trovare in vita la terza persona presente in casa, e i vigili del fuoco lavorano per questo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.