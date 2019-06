Incidente sulla Trasversale delle Serre: morti tre ragazzi giovanissimi, il quarto in ospedale

Notizie Flash-Un drammatico incidente quello avvenuto stanotte in Calabria, sulla Trasversale delle Serre. A perdere la vita tre ragazzi molto giovani mentre un quarto, secondo quello che riferiscono i media calabresi, sarebbe in ospedale. A scontrarsi, per cause da accertare, un autocarro e un’auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni. Il quarto ragazzo che era a bordo del mezzo è stato subito soccorso e portato in ospedale a Catanzaro. I ragazzi sembra stessero tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca. Le vittime sono Natale Chiera di 19 anni e i due cugini omonimi Salvatore Farina di 21 e 23 anni. I tre ragazzi erano originari di Soriano. Il ragazzo ricoverato è invece il 23enne Giammarco Nesci. Il ragazzo avrebbe riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito invece in modo meno grave l’autista del camion coinvolto nell’incidente che probabilmente potrà anche dare dettagli preziosi per scoprire come siano realmente andate le cose.

TRE RAGAZZI MORTI IN UN DRAMMATICO INCIDENTE SULLA TRASVERSALE DELLE SERRE: LE ULTIME NOTIZIE

Pare che i 4 ragazzi stessero tornando da una serata trascorsa a ballare, probabilmente nella zona di Soverato che attrae la movida nel periodo estivo. Salvatore, una delle vittime, lavorava a Milano ed era tornato a casa per trascorrere alcuni giorni con i suoi parenti e amici. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore grazie ai rilievi fatti sul posto da chi indaga, si potrà capire cosa sia successo sulla strada.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in un tratto dell’importante arteria viaria che collega le Serre e Preserre vibonesi con la zona del Soveratese ( nel tratto di Spadola). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente stradale. I Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno indagano sull’incidente.

( fonte foto Gazzetta del Sud)