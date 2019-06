Nettuno, ventenne muore folgorato: si era arrampicato sul tetto di un treno

Notizie Flash-Una bravata probabilmente finita male. E’ quello che è accaduto questa notte a Nettuno, siamo in provincia di Roma. Un gioco, uno scherzo, un gesto che si è trasformato in una tragedia per un ragazzo di vent’anni che è morto folgorato mentre stava camminando sul tetto di un treno. ‘incidente si è verificato poco dopo l’una: il giovane era assieme ad alcuni amici quando, probabilmente per una bravata, è salito su una carrozza ma ha toccato i cavi aerei. Inutile l’intervento del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lui non c’era nulla da fare.

MUORE FOLGORATO SUL TETTO DEL TRENO: LE ULTIME NOTIZIE DA NETTUNO

Cercel Florin è il nome del giovane morto questa notte. Ci sono al momento solo pochissimi dettagli sui fatti accaduti ma la ricostruzione sembra essere abbastanza chiara. Nelle prossime ore poi, probabilmente anche grazie ai filmati delle telecamere che saranno presi in esame, si potrà capire cosa stessero facendo Cercel Florin e i suoi amici nella stazione d Nettuno. Utili anche saranno le testimonianze delle altre persone presenti sul posto.

Dalle prime notizie in merito a questo gioco che è finito in tragedia, rivelano che il ventenne sarebbe entrato in contatto con 3-4 fili dell’energia elettrica che hanno provocato la sua morte. Nulla hanno potuto fare i soccorritori arrivati sul posto quando il giovane era ormai morto.