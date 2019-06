Disabili cadono nel Naviglio Grande: uno muore l’altro è in pericolo di vita

Notizie Flash-Non solo caldo purtroppo, ma anche notizie di cronaca nera arrivano dal Nord Italia nella morsa dell’afa. Due ragazzi disabili, a bordo di bici a tre ruote, sono caduti nel Naviglio Grande all’altezza di Cassinetta di Lugagnano (Milano), durante una passeggiata assieme a due accompagnatori di una comunità. Purtroppo però la gita è finita in tragedia. Le ultime notizie: un 31enne è stato recuperato poco dopo ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale San Raffaele in gravi condizioni. Il corpo dell’altro giovane è stato recuperato dopo qualche ora: era ancora legato al mezzo con la cintura di sicurezza.

E’ ancora difficile cosa sia accaduto di preciso in quegli attimi che hanno preceduto la tragedia. Pare che uno dei ragazzi abbia urtato con la sua bicicletta l’altro provocando una sorta di tamponamento. Proprio in quel tratto della passeggiata non c’erano delle protezioni nel canale e i due sarebbero entrambi caduti; il ragazzo che è riuscito a salvarsi e che adesso è in ospedale in gravi condizioni, si è liberato dalle protezioni. L’altro invece non ha probabilmente avuto modo di slacciarsi le cinture che potrebbero aver reso tutto più complicato.

Per il ragazzo quindi non c’è stato nulla da fare, anche quando sono arrivati gli uomo dei soccorsi il disabile era già morto. Sono gravi, secondo le ultime notizie che arrivano da Milano, anche le condizioni di salute del ragazzo che è riuscito a salvarsi. E’ in ospedale ma non è ancora fuori pericolo. E’ ricoverato al momento presso il San Raffaele di Milano.

L’incidente è accaduto tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta (Milano). I due erano in gita in bicicletta assieme ad alcuni accompagnatori del centro diurno che non sono riusciti ad evitare la tragedia.