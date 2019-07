Ragusa, uomo ubriaco e drogato travolge cuginetti con il suv e scappa: è stato arrestato

Nella serata di ieri una terribile tragedia è avvenuta a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un uomo ubriaco e drogato ha travolto due cuginetti con il suv. Uno di loro è morto mentre l’altro è in condizioni molto gravi. I bambini, di 11 e 12 anni, erano sull’uscio di casa quando all’improvviso un’auto pirata è arrivata a forte velocità su di loro. Uno dei due bambini è morto sul colpo mentre il cuginetto versa in condizioni molto gravi: il suv ha tranciato loro le gambe. Dopo il terribile incidente l’uomo è scappato a piedi ma è stato individuato e fermato dalla polizia. Si tratta del 34enne Rosario Greco. Gli esami effettuati nell’immediato hanno rivelato che l’uomo aveva un tasso di alcol nel sangue quattro volte più alto rispetto ai limiti consentiti dalla legge italiana. Il pirata della strada era alla guida di una Jeep Renegade.

VITTORIA, UOMO ALLA GUIDA UBRIACO E DROGATO TRAVOLGE DUE CUGINETTI CON IL SUV: UN BIMBO MUORE, L’ALTRO È GRAVE

I soccorritori giunti sul posto hanno assistito ad una scena terribile. L’auto, piombata sui due bambini, ha tranciato loro le gambe. Uno dei due bambini è morto sul colpo mentre l’altro è stato portato in elisoccorso presso il reparto di Rianimazione pediatrico di Messina. Nel corso della notte il bimbo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato e le sue condizioni sono molto gravi. Il suv piombato su di lui e sul cuginetto, ha tranciato di netto le sue gambe.

Secondo quanto si apprende, il conducente avrebbe perso il controllo dell’automobile mentre effettuava una manovra di sorpasso all’incrocio con via IV aprile. Si tratta di una strada molto stretta del centro storico di Vittoria. Gli agenti che hanno trovato Rosario Greco, autore del terribile incidente stradale in cui è morto un bambino, hanno arrestato l’uomo che ora è accusato di omicidio stradale aggravato. Inoltre la Squadra mobile contesta al 34enne la detenzione di materiale atto ad offendere. All’interno dell’automobile erano presenti una mazza da baseball e uno sfollagente telescopico.

Greco in auto non era solo ma con lui erano presenti altre persone, che a seguito del drammatico incidente, invece di sincerarsi delle condizioni dei bambini, si sono date alla fuga. Dopodiché si sono presentate in Questura raccontando di essere fuggiti per paura di un’aggressione da parte di chi aveva assistito alla scena. Queste persone sono state denunciate per omissione di soccorso. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del bimbo sopravvissuto a questo incidente avvenuto nella provincia di Ragusa.