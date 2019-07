Drammatico incidente nella notte a Jesolo: auto nel fosso, muoiono quattro ragazzi

Notizie Flash-Un sabato sera finito in tragedia quello appena passato per quattro ragazzi e per le loro quattro famiglie. Una serata che doveva essere di riposo, di relax alla fine della settimana si è trasformata in qualcosa di drammatico: l’auto sulla quale viaggiavano 4 ragazzi è finita in un fosso. E’ successo a Jesolo: non c’è stato niente da fare per i soccorritori che non hanno potuto salvare la vita ai 4 giovani morti in questo drammatico incidente.

Pare che in macchina ci fosse anche una ragazza, secondo quanto riferiscono i media veneti, sarebbe stata salvata da alcune persone che si sono fermate per prestare primo soccorso dopo l’incidente. L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 43, dopo che il conducente ha perso il controllo della vettura, almeno stando a quella che sarebbe la prima ricostruzione dei fatti accaduti.

Vediamo le ultime notizie da Jesolo, Venezia.

DRAMMATICO INCIDENTE NELLA NOTTE A JESOLO: MORTE 4 PERSONE

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogru, hanno agganciato l’auto ed estratto l’auto recuperando l’ultima persona rimasta all’interno dell’auto purtroppo deceduta anche questa deceduta.

I ragazzi morti sono tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni, tutti della zona di San Donà di Piave. Al momento non è stata resa nota l’identità delle vittime. Nelle prossime ore, anche grazie alla testimonianza della ragazza che si è salvata, potrebbero arrivare altri dettagli relativi alla dinamica dell’incidente. Utile anche la testimonianza dei ragazzi arrivati sul posto che hanno salvato la vita alla quinta passeggera che si trovava nella macchina finita nel fosso.

( fonte foto Vigili del fuoco )