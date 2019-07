Savona, si presenta al karaoke e spara contro la ex moglie uccidendola. Ferite altre persone

Una serata di ordinaria follia? Purtroppo no, è una serata di premeditazione, di crudeltà e di morte. E’ successo ieri a Savona. Un sabato sera all’insegna dell’allegria e del divertimento si trasforma in un dramma. Nel corso di una serata di karaoke infatti, un uomo è arrivato presso uno stabilimento sulla spiaggia, ha aperto il fuoco e ha ucciso la sua ex moglie. Pare, stando a quelle che sono le ultime notizie, che nel corso della sparatoria siano rimaste coinvolte anche altre persone. Una donna sarebbe ferita e in condizioni preoccupanti in ospedale mentre una ragazza sarebbe stata colpita di striscio.

SAVONA ARRIVA AL KARAOKE E UCCIDE LA SUA EX MOGLIE: LE ULTIME NOTIZIE

L’omicida, Domenico Massari, ha 48 anni. Pare sia arrivato presso lo stabilimento mentre la serata era già iniziata, sarebbe arrivato dalla spiaggia. Probabilmente sapeva che la sua ex moglie era in quel posto e aveva premeditato il gesto. La vittima si chiamava Deborah Ballesio, 40 anni. La donna, che è stata colpita da diversi proiettili, era la animatrice della serata. Ci sono altre due persone ferite: una di 62 anni ha un proiettile in una gamba ed è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e un’altra ragazza colpita di striscio in cura all’ospedale san Paolo di Savona. Pare che Domenico Massari abbia sparato 5 colpi di pistola. I testimoni, sotto choc, raccontando quello che hanno visto alla forze dell’ordine. Hanno anche riferito di aver sentito una frase. L’uomo prima di sparare contro la ex moglie le avrebbe urlato “ti ricordi di me“.

Non era la prima volta che il Massari si dimostrava violento contro suo moglie. Pare che nel 2015 arrivò persino a dare fuoco al locale che la donna gestiva. Un altro caso di morte annunciata quindi. L’uomo infatti era stato anche accusato di molestie e aveva patteggiato una pena di tre anni e due mesi. Ma le restrizioni del caso, a quanto pare, anche stavolta, non sono servite a nulla.