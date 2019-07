Milano choc, mamma ustiona bimbo di 5 anni con il ferro da stiro perché aveva rovinato dei vestiti

Da Milano arriva una notizia choc: una mamma ustiona il suo bimbo di soli 5 anni con il ferro da stiro perché aveva rovinato dei vestiti. Sembra essere una fake news, perché è incredibile pensare che una madre possa compiere un gesto così estremo. Ma invece è accaduto realmente, purtroppo. La mamma in questione si è arrabbiata perché il bimbo è tornato a casa con uno strappo nei pantaloni. E così ecco la drammatica punizione. Lo ha steso sul tavolo e lo ha ustionato non una, ma ben undici volte con il ferro da stiro. Oltre a queste lesioni sono state rilevate, sul corpo del bambino, anche ben ventisei ecchimosi.

La mamma del bimbo di 5 anni, una cittadina marocchina di 27 anni, ha patteggiato tre anni di pena per le gravi lesioni e i maltrattamenti ai danni del figlil. E’ accaduto di fronte ad Elisabetta Meyer, giudice dell’udienza preliminare. A difendere la mamma sono stati gli avvocati Provenzano e Drago. I legali hanno tentato di avviare per la donna un percorso psicologico, ritenendolo necessario a seguito del terribile gesto compiuto. A quanto pare la madre del bimbo non è stata in grado di fornire delle spiegazioni rispetto alle violenze inflitte sul suo bimbo di soli 5 anni. L’unica cosa che è stata in grado di dire è che, all’epoca dei fatti, fosse molto sotto stress. Il gesto nei confronti del figlio risale allo scorso dicembre. La marocchina ha poi negato di aver subito a sua volta dei maltrattamenti in famiglia.

Ma qual è la storia di questa donna? La storia con il padre del piccolo, cittadino marocchino, è finita in maniera disastrosa. L’uomo aveva cacciato la donna e il figlio di casa per poi trasferirsi in Germania. Dopo questa relazione la 27enne si è legata ad un altro uomo. Anche lui risulta indagato per quanto accaduto al bimbo di 5 anni, ustionato con il ferro da stiro dalla mamma. Infatti sarebbe stato in casa mentre si verificavano i maltrattamenti. La donna, nel periodo immediatamente successivo ai terribili maltrattamenti, non è stata arrestata. Le è stato però tolto il figlio, che è stato messo al sicuro all’interno di una comunità protetta. Non si sa ancora se il piccolo verrà messo in adozione e probabilmente molto dipenderà anche dal percorso psicologico intrapreso da sua madre. Sta di fatto che il gesto è davvero grave e che sicuramente rimarrà nella mente del bambino per sempre.