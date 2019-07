Andrea Camilleri è morto: addio al genio siciliano papà di Montalbano

Lutto nel mondo dello spettacolo e della cultura: è morto Andrea Camilleri. La notizia è stata data pochissimi minuti fa. Da settimane lo scrittore siciliano si trovava in ospedale a Roma. Le sue condizioni di salute non erano mai migliorate e i medici avevano poche speranze in merito a un possibile cambiamento. Purtroppo non ce l’ha fatta. Si spegne oggi, dopo una vita fatta di grandi successi, di pagine indelebili di una letteratura geniale arrivata anche nelle case di tutti gli italiani, e non solo, grazie allo straordinario interesse dimostrato dal pubblico per le avventure del Commissario Montalbano. Ironia, sensibilità, cultura sono solo alcuni degli ingredienti che hanno reso Camilleri, un genio del nostro secolo. “Se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano” raccontava fino a qualche mese fa Camilleri. Una speranza che ha potuto realizzare solo a metà. Ha provato a riempire i teatri e ce l’ha fatta. Ma non è riuscito a strapparci un ultimo sorriso con un aneddoto dei suoi. Lui che a 93 anni non voleva ancora andare in pensione ma continuava a inventarsi sempre nuovi modi per parlare al suo pubblico.

Negli ultimi 25 anni della sua vita i successi più grandi arrivati dopo il grande innamoramento: quello del pubblico per Salvo Montalbano, nato dalla sua penna.

Per volontà dello scrittore e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio. Il comunicato della morte dello scrittore affidato alla Asl di Roma.

Una piccola casa editrice, la Sellerio, ci ha creduto, ha visto in quelle pagine, in quei racconti, qualcosa di speciale dando la possibilità ad Andrea Camilleri di aprirsi al mondo. Salvo Montalbano entrava in punta di piedi prima in libreria e poi arrivava sul piccolo schermo. Su Rai 2, perchè ancora forse, la potenzialità di questo commissario siciliano non era stata colta in toto. Poi su Rai 1 con il successo assoluto: oltre 11 milioni di spettatori per gli episodi de Il commissario Montalbano, un successo non solo italiano ma mondiale per le indagini ambientate nella Sicilia tanto cara a Camilleri.

E come ci ricorda Repubblica:

La sua carriera da scrittore iniziò infatti in sordina, con la pubblicazione de ll corso delle cose nel 1978 e continuò in tutti questi anni alternando ai romanzi storici, tra cui il formidabile Birraio di Preston, i gialli di Montalbano. Continuerà anche domani: c’è un altro Montalbano in attesa di essere pubblicato. Andrea Camilleri lo scrisse anni fa e lo consegnò a Sellerio perché lo conservasse in cassaforte con l’obbligo di pubblicarlo solo dopo la sua morte.

Andrea Camilleri era sposato con Rosetta Dello Siesto dal 1957. Lascia tre figlie e quattro nipoti.

