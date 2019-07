Luciano De Crescenzo è morto: ci lascia l’ingegnere filosofo

Dopo la notizia della morte di Andrea Camilleri, oggi un altro grande artista lascia il nostro paese. E’ morto oggi a Roma, dove era ricoverato in ospedale da qualche tempo, Luciano De Crescenzo. Provare a dare una “etichetta” a De Crescenzo non è semplice: è passato dalla musica alla scrittura passando per la regia e la televisione . Potremmo forse definirlo un grande artista, un artista poliedrico. Ci lascia all’età di 90 anni. Ironia, filosofia, professionalità sono solo alcune delle doti che in questi anni di lunga carriera sono stati riconosciuti a De Crescenzo.

De Crescenzo era nato il 20 agosto 1928 nel borgo di Santa Lucia (abitò al civico 40 di via Generale Orsini, nello stesso stabile in cui era nato il suo storico amico Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer), viveva ormai da tempo a Roma ed è stato assistito fino all’ultimo dalla figlia Paola, dal genero, dai nipoti e dal suo storico agente Enzo D’Elia. Pare che fosse ricoverato da giorni dopo delle complicazioni per una polmonite.

E’ MORTO LUCIANO DE CRESCENZO: CI LASCIA UN GRANDE ARTISTA ITALIANO

Inizia la sua carriera nel mondo del lavoro come ingegnere ma poi debutta del campo della scrittura: migliaia e migliaia i libri venduti e tradotti in decine di lingue per essere diffusi in tutto il mondo. Non a caso, visto che spesso scherza sul fatto di lasciare la filosofia e la scrittura per tornare a fare l’ingegnere, per molti De Crescenzo è stato e sarà l’ingegnere filosofo.

De Crescenzo ha scritto oltre 50 libri, venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo di cui 7 milioni solo in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 Paesi.

E poi la televisione dove divenne il simbolo di una Napoli che ancora oggi lo ritiene un pezzo fondamentale della propria storia. Nel corso degli anni ottanta e novanta ha condotto sulle reti Rai una trasmissione televisiva (Zeus – Le Gesta degli Dei e degli Eroi) sui miti e sulle leggende degli antichi greci, pubblicata da Arnoldo Mondadori Editore e ritrasmessa anche da Mediaset.