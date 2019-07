Val Ridanna incidente mortale: muoiono le giovanissime Miriam e Irina

Brutte notizie questa mattina dalla val Ridanna, in Alto Adige. Un drammatico incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due ragazze giovanissime, Miriam e Irina si è verificato ieri pomeriggio anche se la notizia è stata data alle agenzie, questa mattina, come riferiscono anche i media locali. Le due ragazze, 17 e 19 anni, sono morte senza che i soccorritori arrivati sul posto potessero fare qualcosa per loro. L'auto sulla quale le due giovanissime ragazze viaggiavano, è caduta in una scarpata. Pare che a bordo della stessa auto coinvolta nell'incidente ci fossero anche altre due donne. Tutte e 4 tornavano da un turno di lavoro in una baita.

Secondo quanto riferisce il sito Altoadige.it, le ragazze potrebbero aver perso il controllo della macchina, che è finita nella scarpata, a causa di un guasto tecnico.

INCIDENTE VAL RIDANNA: MUOIONO DUE RAGAZZE GIOVANISSIME

Le vittime sono la 17enne di Racines Miriam Volgger e la 19enne di Vipiteno Irina Senn. Le altre due donne a bordo, conducente e passeggera, classe 1978 e 2000, sono ancora ricoverate in ospedale, a Bolzano e Vipiteno, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Per prestare i primi soccorsi, gli addetti hanno dovuto calarsi con le corde lungo il pendio ed estrarre le quattro donne dalle lamiere dell’auto, contorte a causa dell’incidente. Per le povere Miriam e Irina non c’è stato tuttavia nulla da fare. I soccorritori hanno, inoltre, dovuto mettere in sicurezza il veicolo, completamente distrutto nel corso della caduta con gli accertamenti successivi si cercherà poi di capire cosa sia successo alla macchina. Philipp Braunhofer del soccorso alpino di Val Ridanna, ha reso noto: “L’auto stava scendendo lungo una strada forestale piuttosto ripida, quando su un tratto con alcune leggere curve è uscita di strada”.

