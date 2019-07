Pozzuoli, bimbo di 4 anni cade in piscina e muore durante la festa di nozze

Notizie Flash, ultime news Pozzuoli- Ancora una volta siamo costretti a raccontarvi una tragedia. E’ quella successa questa notte a Pozzuoli. La festa di matrimonio di una giovane coppia si è trasformata in un evento drammatico. Un bambino di 4 anni infatti è caduto, forse per sbaglio, nella piscina del locale nel quale si stava tenendo il ricevimento. Gli adulti non si sarebbero accorti subito del fatto che il piccolo non sapeva nuotare e stava affogando. Il bambino purtroppo sarebbe morto ancora prima che si potesse cercare di salvargli la vita.

Queste le prime notizie che arrivano da Pozzuoli, dove si stava svolgendo la festa del matrimonio.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si è allontanato, si è tuffato nella piscina ed è annegato. Soccorso immediatamente, è stato portato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme, sarebbe stata l’animatrice. Probabilmente, come si fa sempre più spesso nel corso delle feste di nozze, i genitori affidano i bambini a degli animatori che si occupano di intrattenere i più piccoli con giochi e divertimento. Forse per questo i genitori del bambino di 4 anni non si sono subito accorti del fatto che il bambino si fosse allontanato. Ma saranno gli investigatori a capire cosa è davvero successo al piccolo, se si è trattato di un incidente o di incuria da parte di chi avrebbe dovuto occuparsi del piccolo.

La Procura ha disposto l’esame autoptico sul cadavere del piccolo, che viveva con la sua famiglia a Maddaloni, nel Casertano, e che ad ottobre avrebbe compiuto quattro anni mentre la piscina è finita sotto sequestro. Gli investigatori stanno anche visionando le immagini del sistema interno di videosorveglianza. Nelle prossime ore maggiori dettagli.