Tromba d’aria a Fiumicino: morta una ragazza di 27 anni

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore nel centro Italia ha fatto una vittima. Le ultime notizie arrivano da Fiumicino dove c’è stata una violentissima tromba d’aria. A perdere la vita, mentre si trovava nella sua macchina, una donna. Ha cercato in tutti i modi di mettersi in salvo ma non c’è stato nulla da fare. L’incidente accaduto a Coccia di Morto non è stato l’unico: sempre alle 3 la tromba d’aria ha sollevato e spostato facendole urtera alcine vetture nel parcheggio di un’area di servizio. Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, è stato avvertito della tragedia. Nella notte interrotta per motivi precauzionali la strada di comunicazione tra Fiumicino e Focene.

La ragazza aveva 27 anni.

Sembra una scena da film quella che è accaduta a Fiumicino ed è costata la vita a una donna. Quando probabilmente ha capito che c’era un pericolo, la donna ha cercato di mettersi in salvo parcheggiando la sua Smart in un’area di servizio di un distributore di benzina. Ma non è bastato. La tromba d’aria pare abbia colpito in pieno la sua vettura, l’avrebbe spostata, secondo quella che è stata la prima ricostruzione dei fatti, di oltre 10 metri. La macchina sarebbe quindi finita in una cunetta. La donna non ce l’ha fatta ed è morta probabilmente per le ferite riportate.

Danni enormi si registrano al distributore, ma anche ad almeno sei macchine, completamente accartocciate. Qualche danno anche alle abitazioni vicine, tra via dei Polpi e via dei Nautili, due delle quali con tetti scoperchiati. Probabilmente nel corso della giornata, dopo questa difficilissima notte, si avranno maggiori informazioni su quanto accaduto.

Il maltempo ha colpito anche la capitale dove al momento, alcune fermate della metropolitana risultano essere completamente allagate.