Roma, 19enne precipita sulla banchina del Tevere e muore

Notizie Flash-Anche oggi la capitale finisce sulle prime pagine della cronaca nera nazionale. Questa volta la storia è quella di un giovane ragazzo francese di 19 anni che questa notte è morto dopo esser precipitato sulla banchina del fiume Tevere. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si trovava in vacanza in Italia con altri due amici. Ieri sera stavano passeggiando per il centro di Roma quando all’improvviso, non si sa bene per quale motivo, sarebbe salito sul parapetto, o forse si sarebbe sporto senza rendersi conto del pericolo. Avrebbe quindi perso l’equilibrio cadendo sulla banchina del fiume Tevere, nel tratto Lungotevere dei Tebaldi. A nulla sarebbero valsi i soccorsi, il giovane sarebbe morto sul colpo.

Il ragazzo è precipitato per circa 15 metri.

19ENNE PRECIPITA SULLA BANCHINA DEL TEVERE E MUORE: LE ULTIME NOTIZIE

Ultime news da Roma-Gli amici hanno chiamato il nue (numero unico emergenze) e sul luogo è giunto il 118 che ha subito constatato il decesso. Intervenuta anche una volante dei carabinieri del gruppo Roma Quirinale, oltre al reparto investigazioni scientifiche per svolgere i rilievi del caso. Risulterebbe che i giovani avessero bevuto alcolici nell’arco della serata, ma sono ancora in corso tutte le indagini. Gli esami autoptici potranno chiarire se il giovane fosse in condizioni di alterazione dovuta ad alcol o se si sia trattato di un drammatico incidente, a causa di una distrazione o magari di un capo giro. Anche le testimonianze dei due amici potrebbero aiutare a capire cosa sia successo. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati.

Roma, 19enne precipita sulla banchina del Tevere e muore ultima modifica: da