Pozzuoli choc, uomo si barrica in casa con la madre e una bombola di gas pronta a esplodere

A Pozzuoli (Napoli) un uomo si barrica in casa con la madre e una bombola di gas pronta ad esplodere. E’ accaduto nella giornata di ieri, quando un 25enne ha deciso di attirare l’attenzione nel quartiere di Monteruscello barricandosi nella sua abitazione e terrorizzando la zona. SI tratta di Giuseppe Di Bonito, che a quanto pare avrebbe dei problemi psichici. Alcune palazzine sono infatti state evacuate a causa della minaccia del giovane di far saltare tutto in aria. Con lui era presente la madre, probabilmente minacciata con un coltello. Dopo ore in cui si è tentato di dialogare con il 25enne per farlo desistere, le forze speciali dei carabinieri hanno fatto irruzione la scorsa notte, verso le ore 4, ponendo fine alla situazione.

POZZUOLI, UOMO SI BARRICA IN CASA CON LA MADRE E UNA BOMBOLA DEL GAS: ECCO PERCHÉ HA COMPIUTO QUESTO GESTO

Ma perché il 25enne ha compiuto un gesto del genere sequestrando la propria madre? Secondo quanto si apprende, l’uomo chiedeva di poter avere una nuova casa e anche un lavoro sicuro. Per questo aveva dichiarato di avere con sé una bombola del gas che sarebbe esplosa nel caso in cui le cose non fossero andate come chiedeva. Dunque molte famiglie avevano dovuto lasciare le loro case per motivi di sicurezza, e per loro sono stati messi a disposizione posti in albergo per trascorrere la notte. Questo è accaduto presso il quartiere Monteruscello.





Intanto nelle ore precedenti all’intervento delle forze dell’ordine, ci sono stati diversi tentativi di far arrendere l’uomo facendolo ragionare. In particolare si cercava di fare in modo che sua madre venisse liberata. Un carabiniere, insieme ad un parente del 25enne, ha cercato di avvicinarsi a lui arrivando quasi in casa. L’uomo però gli ha tirato un oggetto contundente in testa per non farlo entrare.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI PER LIBERARE LA MADRE DELL’UOMO E ARRESTARLO

Ma come hanno fatto i carabinieri ad entrare? Attraverso dei botti e delle luci accecanti è stato distratto Giuseppe Di Bonito, che è dunque stato fermato dai carabinieri che sono riusciti ad arrivare nell’abitazione in cui si era barricato. A questo punto il 25enne non si è opposto ed è stato messo in manette. A quanto pare avrebbe dei problemi psichici. Per quanto riguarda la madre, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Per fortuna non ci sono feriti gravi né vittime dopo diverse ore di paura per tutta la zona. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.