Bari, moglie uccide marito con una coltellata: Francesco Armigero muore a 30 anni

Moglie uccide il marito con una coltellata: è successo ad Acquaviva, in provincia di Bari. A perdere la vita tragicamente nella serata di ieri, 1 agosto 2019, è Francesco Armigero, 30 anni. La moglie, una donna di 29 anni di Sammichele di Bari, ha confessato di averlo ucciso con una coltellata al fianco. I due si stavano separando. L’omicidio è avvenuto sulle scale della casa in cui viveva Francesco con la nuova compagna, a seguito di una terribile lite. Inutile è stato il trasporto in ospedale in ambulanza, dove il 30enne sarebbe arrivato già in fin di vita.

MOGLIE UCCIDE IL MARITO IN PROVINCIA DI BARI: I DUE SI STAVANO SEPARANDO

I due coniugi erano in fase di separazione e ieri sera hanno litigato furiosamente. Al culmine di questa discussione, la donna, 29 anni, lo ha accoltellato ad un fianco. Una sola coltellata è bastata a porre fine alla vita del giovane ormai ex marito. E’ accaduto verso le ore 20 sulle scale della casa di Acquaviva in cui l’uomo viveva con un’altra donna e la figlia. Non è chiaro se nello stesso stabile vivesse anche la ex.





Nei momenti concitati successivi all’accoltellamento, i familiari della vittima hanno provveduto a contattare immediatamente i soccorsi. Sul luogo dei fatti sono giunti anche i carabinieri che, una volta compresa la dinamica dei fatti, hanno prontamente arrestato la donna interrogandola fino a tarda notte. E’ stata lei stessa a confessare la coltellata data al marito, che gli è stata fatale.

Pare che la famiglia della vittima fosse già nota alle forze dell’ordine. Pare infatti che suo padre potesse essere vicino ai clan mafiosi La Rosa e Parisi di Bari Japigia. Nel 2001 il fratello della vittima era finito in manette per l’omicidio di Giuseppe D’Aprile per un regolamento di conti nell’ambito del traffico di droga. Successivamente divenne collaboratore di giustizia accusando la sua famiglia di usura. Ora però il nome degli Armigero è divenuto noto anche per la morte di uno di loro, Francesco, a soli 30 anni.

I carabinieri che si occupano del caso stanno cercando di comprendere le cause della furiosa lite culminata con l’omicidio dell’uomo da parte della moglie. Quel che è certo è che i due fossero in fase di separazione e gli attriti tra loro potrebbero essere nati proprio per questioni legate al divorzio. Ulteriori indagini e interrogatori potranno chiarire al meglio la situazione tra i due ex coniugi facendo luce sulla morte di Francesco Armigero.