Lucca, bimbo di 2 anni e mezzo rischia di annegare nella piscina gonfiabile: è in condizioni gravissime

In provincia di Lucca un bimbo di 2 anni e mezzo stava per annegare nella piscina gonfiabile, nel giardino di casa. Ora le sue condizioni sono gravissime. E’ accaduto a Torre del Lago, in provincia di Lucca, nella casa della famiglia del bambino. Secondo quanto si apprende, i genitori lo hanno trovato senza sensi nella piscina gonfiabile chiamando dunque i soccorsi. Ora si trova ricoverato presso l’ospedale pediatrico Opa di Massa Carrara.

Secondo quanto si apprende, il piccolo è andato in arresto cardiaco. I sanitari giunti sul posto lo hanno rianimato per poi decidere di trasportarlo in elicottero presso l’ospedale pediatrico Opa di Massa Carrara. Le sue condizioni sono molto gravi. Il bimbo è attaccato alle macchine.





IL PICCOLO STAVA GIOCANDO CON IL FRATELLINO E IL CUGINETTO

Prima del dramma, il piccolo stava giocando normalmente, nella piscina gonfiabile, insieme al fratellino e al cuginetto. Ad un certo punto i genitori li hanno fatti uscire dall’acqua ma il piccolo, di soli 2 anni e mezzo, sarebbe rientrato quando nessuno lo vedeva. Ad occuparsi delle indagini sono la polizia e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.