A Mantova un silos travolge padre e bambino di 4 anni: muore il piccolo

Notizie Flash-Un’altra bruttissima notizia di cronaca nera quella che dobbiamo raccontare oggi 5 agosto 2019. Le ultime news arrivano dalla provincia di Mantova. Un bambino di 4 anni è morto dopo esser stato travolto, mentre era insieme al suo papà, da un silos dell’azienda agricola di famiglia. Anche il padre del bambino ha riportato delle ferite ma, stando alle ultime notizie, non sarebbe in pericolo di vita. I fatti sono accaduti a Galvagnina di Pegognaga , in provincia di Mantova. Il silos che ha travolto il piccolo e anche suo padre, che ha riportato delle importanti ferite al bacino, conteneva del mangime. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti.

LE ULTIME NOTIZIE DALLA PROVINCIA DI MANTOVA: BAMBINO DI 4 ANNI MORTO SCHIACCIATO DA UN SILOS

Per il momento le forze dell’ordine, ascoltando anche le testimonianze delle persone coinvolte in questa storia, hanno cercato di mettere insieme i tasselli e dare un ordine ai fatti. Pare che il bambino fosse appena arrivato con la mamma dall’abitazione, poco distante, per salutare il padre che nel frattempo si trovava nella stalla. L’uomo era uscito per salutare la famiglia e ha preso in braccio il figlio. Ad un tratto uno dei tre supporti del silos che si trovava a pochi passi, davanti alla stalla, ha ceduto, provocando lo schianto al suolo del pesante manufatto che li ha travolti entrambi. Per il piccolo, che è rimasto schiacciato dal silos, non c’è stato nulla da fare nonostante la mamma, rimasta illesa, si sia subito messa in contatto con i soccorsi, chiedendo aiuto.

A nulla è servito l’intervento del nonno che, arrivando sul posto con un trattore avrebbe cercato anche di spostare il silos per evitare che continuasse a schiacciare il bambino. Purtroppo il piccolo è morto dopo l’arrivo dell’elisoccorso che ha trasferito il bambino dal pronto soccorso di Mantova all’ospedale di Parma.

I medici hanno cercato in tutti i modi di salvare la vita del bambino ma per lui non c’è stato nulla da fare.