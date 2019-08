A Torino un uomo uccide sua moglie con una limetta da modellismo

Notizie Flash, ultime news da Torino-Ancora una notizia di cronaca nera in questa calda estate, ancora un femminicidio. Ha ucciso sua moglie e poi nel primo pomeriggio si è costituito andando dalle forze dell’ordine a confessare quello che aveva fatto. E’ successo a Torino. Probabilmente l’omicidio è avvenuto questa mattina ma solo ore dopo aver ucciso sua moglie ha chiesto aiuto per quello che aveva fatto. E per la donna non c’era nulla da fare. Non è stata ancora resa nota l’identità della vittima e neppure quella del suo assassino, sappiamo solo che suo marito è nato nel 1954, almeno secondo le prime informazioni arrivate alla stampa. La donna invece aveva 64 anni.

Vediamo le ultime notizie sul caso.

FEMMINICIDIO A TORINO: UN UOMO HA UCCISO SUA MOGLIE CON UNA LIMETTA DA MODELLISMO

Da una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra mobile, che stanno indagando sull’accaduto, l’uomo, un pensionato di 65 anni, probabilmente al termine di un litigio in cucina ha colpito la moglie al petto numerose volte con una limetta da modellismo. Poi ha chiamato la polizia dicendo di aver ammazzato la compagna e ha aspettato gli agenti sul posto.

Probabilmente in queste ore le forze dell’ordine stanno anche ascoltando le testimonianze di parenti e amici per capire se i due stessero affrontando un periodo complicato. Fondamentale in ogni caso sarà la testimonianza dell’uomo che potrebbe poter dare un perchè, anche se una motivazione per uccidere non c’è mai, del suo gesto.

Per il momento non ci sono altre notizie sull’omicidio di oggi 18 agosto 2019.

