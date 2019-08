E’ un giallo la morte di Maria ad Arezzo: ritrovata in casa legata al letto

Maria Aparecida de Sousa è stata ritrovata morta in casa ad Arezzo. Era legata al letto e, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni sul suo decesso, potrebbe esser morta a causa di un colpo alla testa. C’era infatti una lesione molto profonda ed evidente. Le cause della morte di Maria sono tutte da scoprire e gli esami autoptici che dovrebbero essere svolti in queste ore, potranno sicuramente fare luce su quello che è successo alla donna brasiliana. Dopo che la notizia si è diffusa, sono emerse delle indiscrezioni sulla vita di Maria che pare, facesse la prostituta. Non si esclude quindi che la sua morte possa esser avvenuta nel corso di un incontro, anche se al momento, le forze dell’ordine sembrano mettere in secondo piano la pista del gioco erotico finito male.

La donna pare, vivesse ad Arezzo da molto tempo e, come riferisce Repubblica, era anche sposata. E in effetti a chiedere aiuto è stato proprio il marito della donna. L’allarme è stato lanciato domenica pomeriggio dal marito di Maria Aparecida Venancio de Sousa, che si trovava in provincia di Grosseto con un’altra persona e si sarebbe preoccupato non ricevendo più risposte dalla moglie al telefono. Repubblica invece riferisce che a dare l’allarme sono stati i vicini.

MARIA TROVATA MORTA IN CASA AD AREZZO: LE ULTIME NOTIZIE

Stando a quanto afferma La Nazione la vittima si sarebbe prostituita nell’appartamento, per cui le indagini si sono orientate nell’ambito dei clienti. L’ipotesi più probabile è che la donna sia stata uccisa da uno di loro per motivi di soldi. A far pensare che la donna sia stata uccisa da un cliente anche il fatto che è stata ritrovata semi nuda. Potrebbe esser stata colta di sorpresa? Non si aspettava che la persona presente in casa sua le avrebbe fatto del male?

Sul posto, dopo un lungo sopralluogo notturno della polizia scientifica, sono tornati ieri mattina esperti da Firenze per rilevare possibili impronte e raccogliere indizi che possano orientare le indagini. I poliziotti hanno setacciato l’appartamento e il giardino esterno con attrezzature specifiche.

Nelle prossime ore ci saranno di certo novità sul caso.