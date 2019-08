Finisce in tragedia la vacanza: bimbo di 5 anni annega in piscina a Silvi Marina

Ancora una tragedia in vacanza. Ancora un bambino morto annegato. Raccontiamo la storia drammatica di una famiglia arrivata dalla provincia di Bergamo in vacanza a Silvi Marina ( siamo in provincia di Teramo) . Tutto cambia all’improvviso il pomeriggio del 29 agosto 2019. Pare che il piccolo, un bimbo di 5 anni, fosse in piscina. Erano le 17 circa, secondo quella che è la prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine. Il bambino stava giocando con degli altri amichetti. Poi è stato visto annaspare in acqua come se avesse bisogno di aiuto. Ma chi lo ha soccorso, non ha fatto in tempo a salvargli la vita. Il piccolo infatti sarebbe finito sott’acqua privo di sensi.

Pare che il piccolo sia stato soccorso immediatamente dal bagnino della struttura ma non c’è stato nulla da fare.

BAMBINO DI 5 ANNI MORTO ANNEGATO IN PISCINA: LE ULTIME NOTIZIE DA TERAMO

Inutile il soccorso del bagnino e di altri adulti: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 il piccolo era cianotico e in arresto cardiaco. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione sul bordo piscina, per lui non c’è stato nulla da fare. Non è escluso che sia stato colpito da una congestione visto il malore improvviso. Il piccolo infatti potrebbe essersi sentito male e per questo avrebbe perso il controllo, annegando poi in piscina. Il pubblico ministero di turno, Enrica Medori, ha disposto l’autopsia sul corpo.

Nelle prossime ore affiderà l’incarico all’anatomo patologo Giuseppe Sciarra: la salma è stata intanto trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo dove l’esame verrà eseguito . Secondo quanto riferisce l’Eco di Bergamo, la mamma del piccolo dopo quello che è accaduto, ha avuto un malore.

La famiglia del piccolo era in vacanza nella struttura da una settimana, avrebbe terminato il soggiorno nel fine settimana.