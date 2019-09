Dramma per Cafu: il figlio Danilo è morto mentre giocava a calcio

Un terribile dramma colpisce Marcos Cafu e la sua famiglia: il figlio Danilo è morto mentre giocava a calcio. Il giovane aveva 30 anni ed è stato stroncato da un infarto. A dare la terribile notizia è stata la testata brasiliana Globoesporte, a seguito della conferma di Paulo Sergio, amico nonché ex compagno di squadra. Il figlio del campione del mondo stava giocando a calcio in casa a Barueri quando è stato colpito violentemente da un malore. I soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo inutili, e il figlio di Cafu è morto in ospedale.

CAFU, FIGLIO DANILO MORTO PER INFARTO MENTRE GIOCAVA A CALCIO: INUTILE LA CORSA IN OSPEDALE PER SALVARLO

La tragedia ha avuto luogo nella regione metropolitana di San Paolo, a Barueri, in un momento di spensieratezza nella casa di famiglia. Il figlio di Cafu, 30 anni, stava giocando a calcio. Paulo Sergio ha raccontato che il giovane, dopo circa dieci minuti, si è sentito male ed è stato portato in ospedale nell’immediato. Questo però non è bastato a salvargli la vita. Purtroppo al pronto soccorso non sono riusciti a rianimare il 30enne che è morto tragicamente a causa di un infarto.

Qualche settimana fa Cafu aveva postato una foto su Instagram insieme ai suoi figli, sorridenti e felici. Nulla avrebbe potuto far immaginare quale terribile tragedia li aspettava. Ecco di seguito il post in cui Danilo è il ragazzo a destra nella foto.





I MESSAGGI PER CAFU IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE SUI SOCIAL DA PARTE DI COLLEGHI E AMICI

Dal mondo del calcio non mancano i messaggi di affetto nei confronti di Cafu che sta affrontando una perdita terribile. Sui social si susseguono i messaggi di compagni di squadra, avversari, club e via dicendo. Tutti hanno una parola di conforto in questo momento drammatico per Cafu e la sua famiglia che si ritrova ad affrontare la perdita di Danilo, a soli 30 anni. Non possono mancare anche i messaggi del San Paolo ma anche di altre società brasiliane che hanno espresso la loro vicinanza al due volte campione del mondo. Tra i suoi colleghi c’è Francesco Totti che su Instagram spende delle parole scrivendo: “L’ho visto crescere….non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore..riposa in pace Danilo“.

Si tratta di un dramma terribile e difficile da superare per Cafu e tutta la sua famiglia che dovrà fare i conti con un dolore troppo grande da immaginare.