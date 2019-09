Catturato Massimiliano Sebastiani, adesso si cerca Elisa Pomarelli: blitz in una abitazione

Potrebbe esserci una svolta doppia nell’indagine per la scomparsa di Elisa Pomarelli. L’uomo che l’ha sequestrata, Massimiliano Sebastiani, è stato arrestato poche ore fa. Potrebbe aver riferito agli inquirenti il luogo in cui teneva la ragazza dopo averla rapita il 25 agosto 2019. In questo momento, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni arrivate dalla provincia di Piacenza, le forze dell’ordine starebbero cercando Elisa in una abitazione. In corso in questi minuti il blitz, si attendono a breve aggiornamenti in merito.

L’uomo è stato catturato questa mattina, si nascondeva nel solaio di una abitazione. Dopo ore di interrogatorio in caserma, ha portato gli inquirenti nel luogo in cui dovrebbe trovarsi Elisa. Non è dato sapere se la donna sia ancora viva, la speranza è ancora accesa per i familiari che hanno sempre pensato solo a un sequestro di persona, non a un omicidio.

Ricordiamo invece che l’uomo, dal 31 agosto 2019 è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Non sappiamo se il Sebastiani abbia raccontato o meno agli inquirenti cosa sia successo a Elisa dopo il pranzo del 25 agosto.

ELISA POMARELLI ULTIME NOTIZIE: SI CERCA LA DONNA IN UNA ABITAZIONE DI SARIANO

Ecco cosa riferisce IlPiacenza.it che sin dalle prime ore segue questa vicenda: “una delle ipotesi è che in quell’abitazione possano trovarsi tracce importanti di Elisa Pomarelli, e che Sebastiani, ormai alle strette, stia collaborando con i carabinieri della stazione di Carpaneto, del nucleo operativo di Fiorenzuola, e del nucleo investigativo di Piacenza. Sul posto anche il sostituto procuratore Ornella Chicca e l’avvocato Mauro Pontini, difensore di Sebastiani. “

A fermare l’uomo questa mattina i carabinieri della stazione di Carpaneto che lo hanno trovato nascosto nel solaio di una abitazione di Monte Maria. Queste le ultime notizie mentre si spera che Elisa sia ancora in vita dopo 13 giorni di prigionia.