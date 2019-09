Omicidio Elisa Pomarelli ultime notizie: una frase sbagliata ha accesso la rabbia di Sebastiani

Qual è il motivo per il quale Massimo Sebastiani ha deciso di uccidere Elisa Pomarelli nel suo pollaio, mentre lei cercava le uova da portare alla sua famiglia? Non è ancora chiaro, lo sapremo probabilmente oggi 11 settembre 2019, dopo il nuovo interrogatorio fatto all’uomo. Ma della morte di Elisa e del motivo per il quale sarebbe stata uccisa, ha parlato il legate di Sebastiani nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 10 settembre 2019 su Canale 5. Spiegando alla conduttrice di non poter rivelare molto in merito a questa situazione, il legale di Massimo ha spiegato che ci sarebbe stata una frase pronunciata da Elisa che il Sebastiani non avrebbe gradito. Una frase che avrebbe innescato il tutto. Ma è davvero stato un raptus omicida quello che ha portato Sebastiani a uccidere Elisa oppure aveva premeditato il suo assassinio? Perchè tutto quello che è successo dopo la morte di Elisa lascia pensare che l’uomo sapesse bene cosa fare: dove portarla, come cercare di crearsi un alibi, con chi parlare e persino dove nascondersi.

OMICIDIO ELISA POMARELLI ULTIME NOTIZIE: IL MOVENTE DELL’OMICIDIO

Mauro Pontini, legale del Sebastiani, continua a ribadire che l’uomo sia distrutto per quello che ha fatto, che non si capacita di aver ucciso Elisa. Ma sono davvero tante le cose che non tornano: dal cellulare a quei messaggi mandati dopo la morte. Se era davvero pentito, perchè non confessare subito e consegnarsi alle forze dell’ordine ammettendo di aver ucciso lui Elisa Pomarelli? E perchè cercare di dare altre piste investigative? Pare che Massimiliano abbia anche parlato di affari, di una busta misteriosa, di qualcosa che lui ed Elisa stavano facendo insieme. Ma dobbiamo davvero credere alle parole di un uomo che ha ucciso la donna di cui diceva di essere innamorato?

Una cosa sembra essere certa: il legale di Sebastiani chiederà la perizia psichiatrica. “Come già scritto dal pm Ornella Chicca il mio assistito ha agito per ossessione affettiva e malessere psicologico, avenzeremo la richiesta di una perizia psichiatrica già in sede di indagini preliminari. Tra i due non c’erano mai stati episodi di violenza ed erano amici“.