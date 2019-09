Neonato trovato morto in un dirupo, lo avrebbe lanciato la madre. Ucciso poi a bastonate dalla donna

E’ davvero una storia dai contorni drammatici quella che arriva da Benevento. Al momento sono pochissime le informazioni, le forze dell’ordine infatti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Pare che una donna abbia gettato il suo bambino, un neonato, in un dirupo e lo abbia lasciato da solo in quel posto. Il piccolo purtroppo è stato ritrovato morto poche ore fa. Purtroppo la storia è ancora più crudele perchè la donna non si sarebbe limitata a gettare il bambino nel burrone. Secondo i carabinieri la madre, una 34enne, dopo aver urtato con l’auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe lanciato il neonato nel fosso, scendendo poi nel dirupo e finendo il piccolo a bastonate.

E’ una storia che mette i brividi e che purtroppo dobbiamo raccontare. Il corpicino del piccolo è stato ritrovato lungo la statale Telesina nel Beneventano.

IL NEONATO GETTATO NEL DIRUPO E UCCISO A BASTONATE DA SUA MADRE: LE ULTIME NOTIZIE

la donna sarebbe una 34enne originaria di Campolattaro, e al momento sarebbe piantonata in ospedale. Ad effettuare la scoperta, allertati dalla centrale operativa probabilmente a causa dell’auto della donna finita fuori strada accanto al guardrail, i vigili del fuoco del distaccamento della cittadina termale. Sul posto gli uomini del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita guidati dal Capitano Francesco Altieri e della locale stazione dei carabinieri di Solopaca per i rilievi.

Al momento non ci sono altre notizie ma è chiaro che ci si aspetti delle dichiarazioni delle forze dell’ordine dopo un possibile interrogatorio fatto alla donna. Non ci sono spiegazioni per quello che ha fatto ma dovrà almeno dire i motivi che nella sua testa, l’hanno spinta a fare il gesto più crudele che una donna possa fare, quello di uccidere il proprio figlio.