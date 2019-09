Vittorio Barruffo, italiano trovato morto in Francia: è stato fatto a pezzi

Vittorio Barruffo è un uomo italiano trovato morto in Francia. Il suo cadavere è stato trovato a pezzi nella giornata di domenica. A trovare il corpo Vittorio Barruffo, un uomo di 44 anni, è stato un cacciatore dell’Isere. Barruffo, originario di Napoli, risultava scomparso dal mese di luglio. Era sparito nel nulla mentre si trovava a Montalieu-Vercieu, una cittadina francese, e di lui si era persa ogni traccia. L’ipotesi dell’allontanamento volontario è stata smentita dal ritrovamento del suo corpo fatto a pezzi, e per riconoscerlo è stato necessario effettuare un test del dna.

VITTORIO BARRUFFO, 44ENNE ITALIANO TROVATO MORTO IN FRANCIA: IL SUO CORPO E’ STATO FATTO A PEZZI

La macabra scoperta è avvenuta domenica scorsa a opera di un cacciatore. Per poter riconoscere il cadavere è stato effettuato il test del Dna. Secondo quanto si apprende, il 44enne italiano era scomparso a luglio. L’uomo, di origini napoletane, viveva in Francia insieme alla compagna. Nel mese di giugno la donna aveva però deciso di tornare in Italia dalla sua famiglia. Anche per Vittorio era previsto il rientro qualche tempo dopo, al fine di raggiungere la sua compagna. Purtroppo però qualcosa non è andato come doveva. Infatti dal mese di luglio Vittorio Barruffo risultava essere scomparso e la sua fidanzata non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. La data precisa della scomparsa dell’italiano in Francia è il 9 luglio 2019. Purtroppo nella giornata di domenica è arrivato il tragico epilogo e il suo corpo è stato trovato a pezzi. Dunque le speranze dei familiari sono state bruscamente interrotte da questa scoperta.





VITTORIO BARRUFFO UCCISO IN FRANCIA: COSA E’ SUCCESSO? L’AUTOPSIA E LE INDAGINI

Intanto la procura locale di Bourgoin-Jallieu sta procedendo con le indagini. Si indaga per omicidio. Il cadavere di Vittorio Barruffo è stato trovato a Charette, avvolto in un telo. L’autopsia effettuata ha reso noti alcuni dettagli importanti per comprendere cosa sia accaduto a quest’uomo. Erano presenti delle lesioni craniche avvenute per mezzo di un oggetto contundente. Non è da escludere che la causa della morte sia proprio questa, a seguito di gravi danni neurologici o di un’emorragia (o entrambi). Si procederà comunque con ulteriori accertamenti. Sarà anche importante cercare di ricostruire gli ultimi movimenti di Vittorio Barruffo prima della scomparsa per capire chi potrebbe aver avuto l’intenzione di fargli del male. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa storia per comprendere cosa sia accaduto a quest’uomo italiano.