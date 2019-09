Varese, pallavolista della Nazionale Alessia Orro vittima di stalking: arrestato 53enne

Alessia Orro, pallavolista della Nazionale italiana, è stata vittima di stalking da parte di un 53enne che è stato arrestato. Si tratta di un professionista di Novara, Angelo Persico. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo era ossessionato dalla ragazza, una 21enne che, oltre a essere una pallavolista della Nazionale, gioca anche nella Unet Yamamay di Busto Arstizio. I 53enne voleva a tutti i costi che Alessia Orro iniziasse una relazione insieme a lui. Non si fermava davanti a nulla ed era arrivato a tormentarla sia dal vivo che tramite social. La pallavolista dunque era stata pedinata, e si ritrovava l’uomo agli allenamenti. Inoltre aveva anche comprato un abbonamento vip della squadra di pallavolo della ragazza, così da poterle stare vicino il più possibile. Una situazione difficile da gestire per una ragazza così giovane, che ha dunque denunciato quello che stava subendo.

PALLAVOLISTA DELLA NAZIONALE VITTIMA DI STALKING: IL 53ENNE LA SEGUIVA OVUNQUE, ANCHE AGLI ALLENAMENTI E NELLE TRASFERTE

Un vero e proprio incubo era quello che stava vivendo Alessia Orro. Il suo persecutore è stato arrestato a seguito di una trasferta a Olbia. Nella giornata di lunedì la polizia di Busto Arstizio ha provveduto a metterlo in manette, appena sceso dall’aereo di rientro proprio da un match giocato dalla squadra della 21enne. Anche in quella occasione era stata importunata dall’uomo. Alessia Orro ha raccontato di vivere nel terrore e di aver cercato in ogni modo di far capire all’uomo di lasciarla in pace. Nulla però era servito a farlo allontanare.





Angelo Persico non si limitava a presentarsi agli allenamenti della giovane e alle partite della squadra. Seguiva la 21enne durante le trasferte alloggiando negli stessi hotel della squadra. In questo modo poteva avvicinarla molto più semplicemente. Aveva attuato un corteggiamento serrato. Continui erano gli inviti a cena e i mazzi di fiori recapitati alla giovane. Ma non solo, perché il 53enne era arrivato anche a chiedere rapporti sessuali. Una situazione davvero al limite, difficile da gestire soprattutto per una ragazza così giovane.

Le indagini hanno anche fatto emergere che Angelo Persico aveva precedenti per quanto riguarda il reato di stalking. Aveva perseguitato già due donne. Nel corso di un controllo inoltre, l’uomo aveva con sé due coltelli ed era finito in manette. La speranza è che l’arresto di quest’uomo ponga fine allo stalking nei confronti della pallavolista della nazionale. Il 53enne non deve essere messo nella condizione di poter perseguitare altre donne, né ora né mai.