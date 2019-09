Firenze, è giallo sulla morte dei ragazzi belgi in un hotel: si attende l’autopsia

Ieri, 29 settembre 2019, due ragazzi belgi sono stati trovati morti in un hotel di Firenze dal padre. Si attende l’autopsia al fine di verificare le cause del decesso. Pare però che, vicino al letto dei ragazzi, fossero presenti delle lattine di birra e anche un analgesico contenente ossicodone. I due ragazzi belgi potrebbero essere stati uccisi dal mix di alcol e farmaci. Il pm Giacomo Pestelli ha disposto l’autopsia sul corpo dei giovani. Il padre dei ragazzi, i cui nomi sono Dries e Robbe De Ceuster, 27 e 20 anni, era andato a trovarli in camera nella mattinata di ieri. L’uomo ha riferito che i ragazzi dormivano e di essere andato via. Ad allarmarlo è stato il fatto che, nel pomeriggio, i figli non lo avessero raggiunto all’appuntamento fissato. Dunque è salito in camera scoprendo che i figli erano privi di vita.

I ragazzi erano in vacanza in Italia con il padre e la compagna dell’uomo. Il padre era andato nella stanza dei due fratelli domenica mattina trovandoli addormentati. I due russavano e uno di loro aveva il pc sulle gambe acceso. L’uomo, un imprenditore che lavora nel settore dei rifiuti, non poteva immaginare la tragedia che si sarebbe consumata di lì a poco. Nel pomeriggio è andato nuovamente nella stanza dei ragazzi trovandoli privi di vita. A nulla è servito chiamare i soccorsi che non hanno potuto che constatare la morte dei ragazzi belgi.





Ma cosa ha provocato la morte improvvisa dei due giovani, di 20 e 27 anni? Nella loro stanza sono state trovate sei lattine di birra vuote. Inoltre era presente una scatola di analgesici vuota. Dunque, in attesa dell’autopsia, si pensa che un mix di farmaci e alcol potrebbe essere alla base del decesso improvviso. Intanto il pm Giacomo Pastelli ha disposto un’autopsia e un esame tossicologico. Solo in questo modo si potrà capire con certezza cosa ha provocato il decesso e quante ore prima del ritrovamento fossero morti i ragazzi belgi.

La sera prima della tragedia, i giovani avevano cenato con il padre e la compagna. I due hanno riferito di essere tornati tutti insieme in hotel verso le ore 22.30. A quel punto ognuno si è recato nella propria stanza. Ma i due ragazzi belgi sono rimasti in camera oppure sono usciti di nuovo? Al fine di comprendere i loro spostamenti, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Inoltre si sta procedendo con l’acquisizione dei tabulati telefonici. L’obiettivo è ricostruire tutti i contatti avuti dai giovani la sera e la notte prima del decesso. Non ci resta che attendere aggiornamenti.