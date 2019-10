Terremoto Catanzaro ultime notizie: epicentro a Caraffa, scuole evacuate

Attimi di paura questa mattina in Calabria per una forte scossa di terremoto che è stata avvertita nella provincia di Catanzaro. Precisamente l’epicentro della scossa di oggi 7 ottobre 2019 è stato Caraffa, una cittadina a pochi chilometri dal capoluogo calabrese. La scossa di terremoto di magnitudo 4 si è verificata alle 8:11 nel territorio di Catanzaro ed è stata avvertita anche dai bambini che stavano entrando a scuola per iniziare la settimana. Al momento pare che le forze dell’ordine insieme ai presidi, abbiano deciso di far evacuare diverse scuole per precauzione ma si attendono maggiori dettagli circa questa decisione nelle prossime ore. Pare non risultino danni agli edifici. Grande paura per tutte le persone che proprio in quegli attimi si apprestavano a entrare in ufficio o a iniziare la giornata lavorativa.

La scossa di terremoto registrata questa mattina in Calabria è stata sentita anche nei paesi poco distanti della provincia.

TERREMOTO CATANZARO ULTIME NOTIZIE: FORTE SCOSSA IL 6 OTTOBRE 2019

“La sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. Il terremoto – spiega un tweet del Dipartimento di Protezione Civile -, è stato avvertito dalla popolazione“. La scossa ha avuto ipocentro a 27 chilometri di profondità.

Ribadiamo che al momento non si registrano danni a cose ma soprattutto non si registrano feriti, la cosa più importante. Solo tanta paura quindi in questa mattina di inizio ottobre.

Molti anche i messaggi sui social come succede ormai sempre più spesso quando vengono avvertite delle scosse di terremoto.