Il giallo sulla morte di Annamaria Sorrentino: l’amico Salvatore conferma la loro relazione a Chi l’ha visto

E’ davvero una vicenda intricata quella che riguarda la morte di Annamaria Sorrentino che, si sarebbe suicidata il 16 agosto mentre era in vacanza con suo marito e i suoi amici in Calabria. La famiglia di Annamaria non crede che la donna si sia tolta la vita e pensa che in quella casa sia successo qualcosa. La vicenda è difficile da raccontare anche perchè i protagonisti di questa storia sono tutti sordo muti e spesso la difficoltà nel comprendere anche solo una sfumatura di quello che vogliono dire, rende le cose diverse. Il marito di Annamaria, Paolo, ha raccontato, anche se con versioni diverse, che quel giorno sua moglie si è tolta la vita gettandosi dal balcone. Lui ha provato a salvarla ma non ci è riuscito. La famiglia di Annamaria però non crede a questa versione: si pensa che la ragazza sia stata uccisa perchè voleva lasciare suo marito. E nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 9 ottobre 2019 per la prima volta Salvatore, amico della coppia, e presente anche il giorno in cui la donna è stata uccisa, conferma di aver avuto con lei questa relazione. Salvatore spiega che Annamaria e Paolo erano in crisi, lui non avrebbe mai voluto rovinare il matrimonio ma è successo. Anche lui e sua moglie Daniela erano in crisi. Salvatore rivela che avrebbe voluto dire a tutti della sua storia con Annamaria tanto che i suoi familiari già lo sapevano ma la Sorrentino gli aveva chiesto di aspettare settembre: in quel momento avrebbe lasciato Paolo per iniziare una nuova vita al suo fianco.

Paolo Foresta, presente nello studio di Rai 3, resta spiazzato nel vedere questa intervista e commenta dicendo che non sapeva nulla, di esser stato messo al corrente della cosa solo quando tutto era ormai compiuto. Dice che Salvatore è un sua amico di infanzia e da lui non si aspettava un tradimento simile.

A CHI L’HA VISTO LA RICOSTRUZIONE DELLE ULTIME ORE DI VITA DI ANNAMARIA

Nel corso della puntata di ieri del programma vengono ricostruite quelle che dovrebbero essere le attività di Annamaria nelle ultime ore della sua vita. La ragazza intorno all’una aveva provato a chiamare sua mamma ma non aveva ricevuto risposta. Poi aveva provato con sua sorella che, preoccupata per come l’aveva sentita, le chiede l’indirizzo di casa per andare a prenderla. Ma Annamaria l’aveva tranquillizzata. Purtroppo poi è successo quello sappiamo: Annamaria apparentemente si getta dal balcone. Ma sono andate realmente così le cose? La famiglia di Annamaria non crede a questa ricostruzione e vuole che si indaghi per capire cosa realmente è successo in casa.

Adesso che Salvatore ha poi confermato di aver avuto la relazione con Annamaria e Paolo quindi sembrerebbe avere un movente per l’omicidio di sua moglie, le cose si fanno ancora più intricate. Si potrebbe anche ipotizzare che Annamaria sia caduta in un incidente, nel tentativo di scappare e mettersi in salvo, per paura magari di essere picchiata.