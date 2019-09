Il marito di Annamaria Sorrentino a Chi l’ha visto conferma la prima versione: sua moglie si è suicidata

Si torna a parlare della morte di Annmaria Sorrentino nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 25 settembre 2019. Per i genitori della ragazza, fino a questo momento, sono state dette solo tante bugie e non vogliono credere che la donna si sia gettata dal balcone della casa vacanza dove si trovava con suo marito e altri amici. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri, proprio il marito di Annamaria ha raccontato quello che sarebbe successo nelle ultime ore di vita della donna. Paolo ha confermato la sua prima versione: Annamaria si sarebbe suicidata, gettandosi dal balcone, al culmine di una lite, stanca forse della sua gelosia. Una versione che non convince affatto la famiglia Sorrentino che chiede a chi di dovere di indagare per capire cosa è successo nella casa in Calabria.

IL MARITO DI ANNAMARIA SORRENTINO CONFERMA: SI E’ GETTATA DAL BALCONE

La ricostruzione viene fatta da Paolo che racconta di giornate difficili. Tutto infatti era iniziato ancora prima del viaggio. Qualcuno gli aveva detto che sua moglie e il suo amico Salvatore erano amanti. Ci sono stati dei litigi e durante uno di questi momenti Annamaria gli avrebbe persino dato un pugno. Lui si sarebbe ferito all’occhio mentre sua moglie avrebbe riportato una contusione alla mano. Quando la Sciarelli quindi gli chiede come mai siano partiti lo stesso per la Calabria, Paolo dichiara che qualche giorno prima avevano in ogni caso fatto pace con Salvatore perchè lui voleva credere a sua moglie. Aveva pensato di annullare il viaggio ma poi aveva deciso di partire con l’altra coppia. Secondo il suo racconto, Salvatore e sua moglie si erano presentati a sorpresa. Da lì nuovi litigi. Il giorno in cui Annamaria si è gettata dal balcone era in corso l’ennesimo litigio. Lui e Salvatore stavano discutendo quando ha visto sua moglie andare verso il balcone dicendo che si sarebbe tolta la vita. Ha cercato di trattenerla, e per questo dice di avere dei graffi sul braccio. Lei sarebbe rimasta attaccata al balcone con una mano ma lui non ce l’avrebbe fatta a sollevarla.

La famiglia di Annamaria non crede alle parole dell’uomo. La mamma e la sorella di lei raccontano che al loro arrivo in ospedale, Paolo non era neppure con sua moglie. Si sarebbe presentato solo ore e ore dopo. Inoltre la Sciarelli gli chiede come mai non sia andato al funerale di sua moglie. Paolo lascia intendere di aver paura della famiglia di sua moglie, che in passato, a suo dire, ha avuto a che fare con brutta gente.

La Sciarelli chiede poi informazioni sul messaggio pubblicato sulla rivista Giallo, nel quale si legge una confidenza fatta da lui a un amico. Paolo dice che è stata Daniela a fare del male a sua moglie. Nello studio di Chi l’ha visto nega questa circostanza.