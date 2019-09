Caso Annamaria Sorrentino parla il marito: “Io non c’entro è stata la nostra amica”

Dalle pagine della rivista Giallo arrivano nuovi dettagli sulla strana morte di Annamaria Sorrentino la bella miss “volata giù” dal balcone di una casa vacanza mentre era in ferie in Calabria. I suoi familiari non vogliono e non possono credere che Annamaria si sia gettata dal balcone per togliersi la vita e sin dal primo momento hanno chiesto ai giornalisti di andare a fondo in questa storia, affidandosi ovviamente anche alle forze dell’ordine. Occhi puntati sul marito della donna da quando gli investigatori hanno scoperto che in quella casa era in corso un litigio.

L’uomo però dice di non aver fatto del male a sua moglie e oggi, da Giallo arriva una esclusiva sul caso. “Io nervosismo troppo io solo. Vita rovinato. Sai famiglie di Annamaria arrabbiate con me. Io paura. Io casa. Loro pensa male stato io, nn (non, ndr) vero invece stato Daniela rovinato”. Questo è il contenuto dello sconvolgente messaggio che viene pubblicato da Giallo. Il messaggio è stato inviato da Paolo Foresta, il marito di Annamaria Sorrentino. Il messaggio sarebbe stato inviato a un amico di Paolo.

IL MARITO DI ANNAMARIA SORRENTINO SI DIFENDE E PUNTA IL DITO CONTRO UN’ALTRA DONNA

A questo punto quindi viene da chiedersi chi sia la donna di cui il marito di Annamaria parla. Ma prima di approfondire questo aspetto ricordiamo che Paolo e Annamaria non erano da solo in vacanza; dividevano infatti la casa con altre due coppie. In queste settimane si è parlato molto anche degli altri amici presenti in quanto, secondo le indiscrezioni trapelate, Annamaria sarebbe morta dopo una lite causata dalla gelosia del marito.

E adesso torniamo a questa donna. Chi è Daniela? Daniela è la compagna di Salvatore, due dei quattro amici che insieme con Annamaria e Paolo avevano preso in affitto una casa in Calabria per trascorrere insieme le vacanze di Ferragosto. E quale motivo avrebbe avuto Daniela per litigare con Annamaria fino a farle persino del male? Lo aveva anticipato Paolo a uno dei giornalisti di Chi l’ha visto che sta seguendo il caso. Nella puntata in onda mercoledì scorso infatti l’uomo aveva spiegato che sua moglie era stata accusata di essere proprio l’amante di Salvatore, il marito di Daniela appunto.

Il giorno stesso in cui Annamaria è morta, i Carabinieri erano stati chiamati in precedenza, dagli abitanti della palazzina, per un litigio. E i protagonisti di questo litigio erano proprio Daniela, Salvatore e Annamaria. Ma una domanda sorge spontanea: perchè il marito di Annamaria non ha subito accusato Daniela per l’omicidio o per la morte di sua moglie? Tutti e 5 i presenti in casa infatti hanno raccontato alle forze dell’ordine che, dopo un secondo litigio, Annamaria si era gettata dal balcone, facendo un volo di oltre 12 metri.

La morte di Annamaria continua quindi a essere un giallo anche perchè la famiglia è convinta che la bella miss non avesse nessun motivo per voler farla finita. E anche per questo motivo, vengono mostrate le foto della donna mentre era in ospedale. Aveva sulle gambe delle ferite che non sono state provocate dalla caduta ma erano di certo precedenti.