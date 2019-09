La storia di Annamaria Sorrentino: si è davvero suicidata oppure è stata uccisa, e da chi?

E’ una storia complicata quella di Annamaria Sorrentino. E’ sicuramente una storia di violenze, di bugie e di menzogne che si intrecciano tra di loro. Una storia resa ancor più complicata dal fatto che Annamaria non è più in vita e non può raccontare la sua versione dei fatti. E non può difendersi dalle tante accuse che il marito le fa, tra queste, quelle di esser stata l’amante di un amico. Sarebbe questo il motivo che il giorno in cui Annamaria Sorrentino è morta, aveva causato un litigio tra lei e gli amici che erano in Calabria, nella stessa casa in affitto presa per le vacanze. Una vacanza da incubo, come racconta alle telecamere di Chi l’ha visto il marito della bella miss campana. Parole alle quali non credono in nessun modo i genitori di Annamaria, convinti del fatto che la ragazza non si sia tolta la vita. Sono convinti che alla bella Annamaria sia successo qualcosa: potrebbe esser stata uccisa, potrebbe esser caduta mentre cercava di scappare per difendersi?

LA STORIA DI ANNAMARIA SORRENTINO: OMICIDIO COPERTO CON SUICIDIO?

Tutto inizia il 16 agosto 2019, in Calabria, siamo a Parghelia. Annamaria e suo marito hanno affittato una casa per passare alcuni giorni di relax. Nello stesso appartamento, vivono tre coppie. Tutto degenera, secondo il racconto che il marito di Annamaria ha fatto alle forze dell’ordine, e anche alle telecamere di Chi l’ha visto, quando una delle amiche accusa Annamaria di essere l’amante di suo marito. Inizia un forte litigio che porta i vicini di casa a chiamare le forze dell’ordine. Da lì poi un crescendo: non è chiaro come e perchè ma Annamaria, secondo il racconto del marito, si sarebbe suicidata. La famiglia della ragazza viene informata di quanto accaduto molte ore dopo i fatti, cosa che li ha sempre portati a pensare che in quella casa fosse successo ben altro. Il marito di Annamaria però conferma la sua versione: lui stava picchiando un amico, durante questa litigata per motivi di gelosia quando ha visto sua moglie gettarsi dal balcone e non l’ha potuta fermare.

Certo è che se davvero si fosse trattato di un omicidio, perchè i presenti non dovrebbero denunciare il marito della donna? Forse allora potremmo pensare che si sia trattato di un incidente e che forse anche altre persone presenti potrebbero essere coinvolte.

La storia come dicevamo in precedenza, si complica ancora di più perchè i familiari di Annamaria lanciano accuse pesanti al marito della ragazza. Dicono che la picchiava ed è per questo che sono convinti che in quella casa sia successo ben altro . Lo hanno scoperto però solo dopo: Annamaria infatti avrebbe nascosto queste violenze. I genitori solo oggi avrebbero scoperto che la ragazza era anche finita in ospedale.

E la storia si arricchisce anche di un altro giallo nel giallo. E’ trapelata infatti una nuova indiscrezione: pare che la bella ex miss, fosse incinta ma la circostanza non è stata confermata dagli inquirenti.