Cernusco sul Naviglio, 63enne ucciso in garage: si cerca il killer

A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, un 63enne è stato ucciso in garage e ora si cerca il killer. La vittima è Donato Carbone, ex imprenditore edile originario di Taranto. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2019, in via Don Milani, verso le ore 19.00. Secondo quanto si apprende, la tragedia si è consumata nei box della palazzina della vittima, dove Carbone è stato avvicinato dal killer che ha esploso alcuni colpi di pistola a distanza ravvicinata mentre la vittima si trovava ancora nella sua auto, una Mercedes. Purtroppo i colpi di arma da fuoco, almeno una decina, non hanno lasciato scampo al 63enne che è morto. A intervenire sul luogo del delitto sono stati i carabinieri di Cassano D’Adda.

Omicidio a Cernusco sul Naviglio, 63enne ucciso in garage: chi è il killer?

I carabinieri hanno provveduto ad ascoltare dei possibili testimoni di questa tragedia. Secondo quanto si apprende, i residenti hanno potuto udire i colpi di pistola esplosi dal killer in direzione della vittima. Per questo motivo alcune persone hanno contattato le forze dell’ordine, comprendendo che potesse essere successo qualcosa di molto grave. A intervenire sulla scena del crimine sono stati anche gli agenti della squadra omicidi, per effettuare i rilievi del caso.





Omicidio in provincia di Milano: perché il 63enne è stato ucciso?

Indagando sulla vita del 63enne, vittima dell’agguato, non sarebbero emersi problemi con la giustizia, se non un piccolo precedente per droga risalente a diversi anni fa. Chi poteva volerlo morto tanto da arrivare a ucciderlo a sangue freddo sotto casa sua? Il killer è in fuga e ora le indagini proseguiranno per comprendere chi potesse volere il male di Donato Carbone e perché. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.