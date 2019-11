Claudia Stabile non torna a casa: le ultime notizie da Chi l’ha visto

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 13 novembre 2019 Federica Sciarelli ha raccontato quelle che sono le ultime notizie sulla scomparsa di Claudia Stabile. Purtroppo, non ci sono novità. Tutto si è fermato alla mail che la donna ha deciso di mandare al suo avvocato ma non sembra avere nessuna intenzione di tornare a casa. Potrebbe essere il rapporto con suo marito il motivo di questa decisione? Per capire meglio il disagio che Claudia viveva, per la prima volta è stato raccontato anche quello che è successo qualche anno fa quando Claudia si era allontanata per la prima volta da casa sua. In quella occasione aveva parlato del rapporto con suo marito, troppo geloso e troppo ossessivo. La controllava di continuo e non era mai soddisfatto di quello che lei faceva in casa. Tutti motivi che le avevano provocato un grande disagio, tanto da decidere di andare via. E in quella occasione poi una umiliazione che forse Claudia Stabile non ha mai superato: in questa storia infatti era lei la cattiva, almeno per le forze dell’ordine, dopo la denuncia di suo marito per sottrazione di minore. Il marito di Claudia è convinto però che questa vicenda fosse ormai nel passato e che lui e sua moglie adesso facevano una vita serena. L’uomo infatti aveva promesso a Claudia di cambiare e lo aveva fatto…

Per Claudia però forse, dopo tre anni, i problemi c’erano ancora, visto che ha deciso di andare via. Il legale della donna conferma a Chi l’ha visto, che mostra quella mail inviata dalla donna, che Claudia non sembra essere intenzionata a tornare a casa. Spera però che la donna, a prescindere dal rapporto con suo marito, decida di vedere i figli e di chiarire la sua posizione, chiedendo anche, se necessario, aiuto.

CLAUDIA STABILE ULTIME NOTIZIE: NON TORNA A CASA LA MAMMA SICILIANA

E’ lei stessa nella mail a chiedere aiuto. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri, viene mostrato il messaggio mandato dalla donna che ribadisce che esistono dei problemi tra lei e suo marito, anche se lui nega o forse non se ne rende conto.

Anche Federica Sciarelli prova a lanciare un messaggio ricordandole che non si può fare la mamma da latitante e che i suoi figli hanno bisogno di lei. Il marito della donna intanto fa sapere che non se la sente di essere in diretta televisiva, e declina quindi l’invito della trasmissione di Rai 3 ma si dice disponibile a un incontro tra Claudia e i suoi figli. Da oltre un mese Piero si sta prendendo cura da solo, dei bambini.