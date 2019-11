A Chi l’ha visto Claudia Stabile spiega perchè è scappata lasciando figli e marito

Ha deciso di parlare con i giornalisti di Chi l’ha visto che hanno seguito per oltre un mese il caso. A loro ha raccontato perchè ha deciso di lasciare i suoi figli e di andare via. Nella puntata del 20 novembre 2019 Claudia Stabile ha spiegato perchè ha scelto di lasciare la Sicilia, un posto che le stava troppo stretto per cercare un lavoro e dare un futuro diverso ai suoi figli. La donna prova a spiegare come sono stati gli ultimi tre anni, dopo la sua ultima fuga. Parla di un matrimonio naufragato: un marito geloso, un marito opprimente. Spiega che non era libera neppure di andare al mare in estate con i suoi figli, perchè lui non le dava il permesso; dice che non poteva portare i bambini neppure al cinema perchè a lui non stava bene. Dice che non aveva i soldi per fare la spesa, che suo marito continuava a controllarla, anche quando era a lavoro passava davanti casa per vedere se c’era la sua macchina. E per confermare tutto questo dichiara: “Vi sembra normale che lui si è accorto che io avevo preso il mio deodorante e i miei assorbenti, lo sapeva perchè mi controllava sempre”. La donna dice che avrebbe voluto portare anche la bambina più piccola via, ci ha pensato fino all’ultimo ma poi ha deciso di rispettare la legge e di fare le cose nel modo giusto.

CLAUDIA STABILE SPIEGA PERCHE’ HA LASCIATO MARITO E FIGLI

A Veronica Briganti che le chiede come mai non abbia semplicemente contattato un avvocato per chiedere il divorzio spiega che non lo avrebbe mai potuto fare perchè lui la controllava in tutto e non sarebbe mai potuta tornare a casa. In Sicilia tra l’altro, lei era da sola visto che tutta la sua famiglia è in Germania. E’ andata via lo ribadisce, per cercare un lavoro, è anche disposta a mandare dei soldi, come previsto per legge, ai suoi figli. E saranno poi loro a decidere che cosa fare in futuro se restare in Sicilia con il padre o se andare a vivere con lei altrove. Non è stato specificato ma sembra evidente che la donna si trovi in Germania con la sua famiglia.

Claudia parla dei suoi figli e dell’amore che prova per loro e spiega che ha fatto tutto questo anche perchè in Sicilia non ci sono possibilità. Ma suo marito, intervenuto telefonicamente in un secondo momento in puntata, non ha voluto credere alle parole della donna, e ha invece sottolineato che a lei non interessa nulla neppure dei suoi figli, dicendo che invece, stava raccontando solo una marea di bugie.

Qui le dichiarazioni del marito di Claudia