Il marito di Claudia Stabile a Chi l’ha visto: “Mente su tutto, non le interessa nulla dei figli”

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 20 novembre 2019, si è a lungo parlato della vicenda di Claudia Stabile, la mamma di Campofiorito che ha lasciato tutto ed è fuggita senza dare sue notizie. Suo marito, ha subito contattato la trasmissione di Rai 3 per chiedere aiuto, preoccupato per quello che stava succedendo. Dopo qualche giorno di ricerca, la macchina di Claudia era stata ritrovata all’aeroporto di Palermo. Claudia infatti ha preso un aereo ed è andata via. Lo ha fatto perchè non voleva più stare con suo marito. Lo ha spiegato nella sua lunga intervista ieri a Chi l’ha visto ( clicca qui per leggere le parole di Claudia Stabile). La donna ha spiegato di aver lasciato tutto perchè non voleva più stare con suo marito, una persona gelosa, ossessiva che non le dava i suoi spazi. Ma il marito di Claudia, dopo aver sentito questa intervista, è intervenuto in diretta per dire che nulla di quello che diceva sua moglie era vero. “A me sta bene che non torni a casa, io non la voglio più vedere ma tutto quello che ha raccontato non è vero, io non ero come lei dice” ha spiegato l’uomo. “Perchè la signora non dice che chattava, che aveva un altro numero, che aveva un suo conto, che poteva fare quello che voleva, che in casa non faceva niente perchè era sempre in giro in macchina?” queste le parole dell’uomo nella sua telefonata a Chi l’ha visto. Il marito di Claudia sottolinea che lei voleva andare via per cercare felicità in Germania mentre lui le dava tutto. Ha una azienda e stanno bene, poteva fare quello che desiderava e non è andata a lavorare perchè non ce ne era bisogno.

IL CONTENUTO DELLA MAIL CONFERMA LE PAROLE DEL MARITO DI CLAUDIA?

La conduttrice gli fa notare che forse questa vita stava comunque stretta a Claudia che a prescindere da tutto avrebbe comunque potuto desiderare un qualcosa di diverso. “Ce la vedremo in tribunale” dice l’uomo che non ha nessuna intenzione di chiarirsi con la moglie. Ma vuole che la Sciarelli però dica onestamente, anche per far capire ai suoi figli chi è davvero Claudia, almeno dal suo punto di vista, che cosa c’era scritto nella mail inviata all’avvocato. L’uomo chiede alla giornalista di dire che cosa c’era davvero scritto nella lettera, dove sono state cancellate delle frasi. “Sono stata io a chiedere di cancellare le frasi” ha detto Federica Sciarelli spiegando di averlo fatto soprattutto nel bene dei bambini. Il marito di Claudia però chiede chiarezza. E la Sciarelli quindi rivela il contenuto: “C’era scritto non torno nè per lui nè per i miei figli”. L’uomo quindi ribadisce che a Claudia dei suoi figli non interessa nulla e che loro sanno di che pasta è fatta la donna. Farà di tutto per i suoi figli e per il loro benessere e lotterà per il loro bene e per farli restare insieme a lui.