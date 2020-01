Momahed il marito di Samira la donna scomparsa da Stanghella sarebbe scappato in Spagna

Che fine ha fatto Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar scomparsa da Stanghella il 21 ottobre scorso? Ieri mattina era arrivata la notizia della sua scomparsa: l’uomo aveva infatti lasciato la sua casa di Stanghella intorno alle 7 del primo gennaio 2020. Si era assicurato che la sua bambina fosse in compagnia dei genitori di Samira e, dopo aver preso solo li documenti e qualcosa da mangiare, se ne sarebbe andato in bici per non tornare più. Nel pomeriggio, preoccupati per il non ritorno di Mohamed a casa, i parenti avrebbero chiamato le forze dell’ordine.

MOHAMED IL MARITO DI SAMIRA E’ VIVO: CONTATTA UN CUGINO

Nel corso della giornata di ieri la novità: Mohamed si è messo in contatto con un suo cugino. Pare che l’uomo, molto meno ingenuo di quello che spesso ha lasciato credere, abbia chiamato suo cugino da un cellulare che qualcuno gli ha prestato, semplicemente per comunicare che non gli è successo nulla. Al momento tra l’altro, va ricordato, Mohamed non sta commettendo nessun reato, almeno in relazione alla scomparsa di sua moglie, visto che da indagato a piede libero può anche allontanarsi da casa sua. Bisognerà però vedere cosa pensano gli assistenti sociali del fatto che abbia lasciato la sua bambina da sola con i nonni. E’ chiaro che quello di Mohamed non sia un viaggio di piacere in Spagna ma che probabilmente abbia deciso di lasciare l’Italia.

I parenti di Mohamed ieri erano in ansia: pensavano infatti che all’uomo potesse esser accaduto qualcosa di brutto, che magari la stessa persona che ha fatto del male a Samira, potrebbe aver colpito anche lui. Ma Mohamed sta bene e non gli è successo proprio nulla.

MOHAMED SI TROVA IN SPAGNA: LE ULTIME NOTIZIE SULLA SUA SCOMPARSA

Dalla Spagna tra l’altro si raggiunge facilmente il Marocco e potrebbe essere quella la destinazione di Mohamed. Ma qual è il significato della sua “fuga”? Troppo stressato dal clamore mediatico oppure scappa per coprire un crimine che ha commesso e per paura di dover scontare nel nostro paese una possibile pena? Questo lo dovranno stabilire le forze dell’ordine che nelle prossime ore potrebbero anche decidere qualcosa di diverso per Mohamed.

A riferire la localizzazione di Mohamed, che si troverebbe appunto in Spagna, i giornalisti di Chi l’ha visto che sul sito ufficiale del programma hanno dato questi importanti aggiornamenti.