Omicidio Valenza, fermato l’assassino di Ambra: aveva cercato di togliersi la vita sotto un treno

Le ultime notizie da Valenza raccontano di una svolta nelle indagini per l’omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra uccisa ieri nella sua casa. E’ stato fermato poche ore fa il presunto assassino della donna. Pare che le forze dell’ordine fossero già da ieri pomeriggio sulle sue tracce. L’uomo però si era prima nascosto in casa di parenti, poi aveva cercato di scappare. Probabilmente colpito dai rimorsi per il gesto che aveva fatto, avrebbe anche cercato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Proprio nella stazione lo avrebbe ritrovato le forze dell’ordine. L’uomo, al momento ferito, avrebbe ucciso Ambra per motivi passionali. Secondo quanto raccontato infatti, aveva con la maestra d’asilo una relazione clandestina da circa un anno.

Vediamo i dettagli di questa vicenda.

OMICIDIO AMBRA PREGNOLATO ULTIME NOTIZIE: FERMATO MICHELE VENTURELLI

L’assassino di Ambra sarebbe Michele Venturelli, 46 anni, amico di famiglia della vittima. Nei confronti dell’uomo i carabinieri avevano raccolto sin dalle prime ore dalla scoperta del delitto, molteplici, univoci e concordanti elementi di responsabilità.

Dopo esser stato sentito dagli inquirenti, Venturelli aveva iniziato una sorta di fuga. Prima si era recato a casa di alcuni parenti e poi aveva cercato di togliersi la vita; è stato trovato oggi pomeriggio ferito, sui binari della ferrovia, nei pressi del ponte Tiziano, dove poco prima, aveva tentato di togliersi la vita, gettandosi sotto un treno. Le forze dell’ordine erano già in casa sua, dove viveva con padre e sorella, per cercare le prove di questo omicidio.

Secondo quanto riferisce La Stampa, l’uomo avrebbe fornito una prima confessione, dicendo che il movente di questo omicidio sarebbe passionale. Stando a quanto raccontato, lui e Ambra da un anno avevano una relazione.

L’uomo avrebbe inoltre detto che qualche mese fa Ambra gli aveva detto che avrebbe chiesto il divorzio a suo marito. Le cose però erano cambiate e ieri, proprio prima di morire, lei gli aveva comunicato che non voleva mettere fine al suo matrimonio.

Questa è chiaramente la versione dei fatti dell’uomo ma il fatto che Ambra abbia aperto, avendo addosso solo pochi indumenti, lascia pensare che conosceva la persona e aveva molta confidenza con essa. Le analisi sui cellulari e sui social dei due permetteranno di capire se il racconto dell’uomo è vero.