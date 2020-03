Coronavirus ultime notizie ER, preoccupazione all’Ospedale Maggiore: 50 medici e infermieri sono in isolamento

Con oltre 800 persone contagiate e risultate positive al nuovo coronavirus, la regione Emilia Romagna è la seconda regione più colpita dopo la Lombardia; in pochi giorni ha superato il Veneto, quasi raddoppiandone il numero di casi; la provincia più colpita è quella di Piacenza ma per il momento, non si estendono misure restrittive da zona rossa.

Purtroppo, uno dei maggiori problemi che si sta riscontrando nel nostro paese, è proprio la nascita di piccoli focolai negli ospedali a causa di persone che non rispettano le norme indicate dal governo e continuano a recarsi al pronto soccorso. Altre volte invece, il contagio avviene in modo inevitabile, senza che ci sia consapevolezza di quello che sta accadendo.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZI ER: OSPEDALE MAGGIORE SOTTO OSSERVAZIONE

Non ci sono però buone notizie nella giornata del 7 marzo 2020. Dopo il caso del reparto di Urologia del Sant’Orsola- Malpighi, dove sono state adottate misure straordinarie a causa di un paziente infetto, la sanità regionale deve ora fare i conti con l’ombra del “Covid 19” su un altro ospedale. Questa volta infatti ci potrebbe essere un rischio contagio presso l’ospedale Maggiore di Bologna; sono infatti risultati positivi un nuovo paziente e un’ostetrica del reparto di Ginecologia. Due degli ospedali più importanti della regione, e non solo, sono sotto attacco dal virus. Al punto da fermare le attività ambulatoriale.

Secondo quelle che sono le ultime notizie da Bologna, nel reparto di terapia intensiva del Maggiore, sono finiti in isolamento precauzionale 29 professionisti fra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Il primo riguarda un uomo che era ricoverato per un’operazione programmata. Si è scoperto nella giornata di ieri che il paziente, in reparto da una ventina di giorni, era contagiato dal virus. Questo chiaramente ha fatto scattare l’allarme.

Non è il primo caso all’ospedale Maggiore. Qualche giorno fa infatti era arrivato un paziente in elisoccorso, morto per altre cause, che era però risultato positivo al COVID-19. In quel caso erano stati messi in quarantena due piloti di una ditta esterna, un medico e tre infermieri.

Sempre presso l’ospedale Maggiore un altro caso, quello di un’ostetrica della Ginecologia del Maggiore che è ricoverata in malattie infettive al policlinico perché risultata positiva al tampone. Anche il reparto dove lavorava lei è al momento sotto osservazione.

Dall’Ospedale fanno sapere che ci sono oltre 50 persone sotto osservazione ma che nessuna di loro ha presentato una sintomatologia importante.

CORONAVIRUS I NUMERI IN EMILIA ROMAGNA: I DATI AL 6 MARZO 2020

In Emilia-Romagna – aggiorna ufficialmente la Regione – sono complessivamente 870 i casi di positività al Coronavirus, 172 in più rispetto all’aggiornamento del 5 marzo nel pomeriggio. E passano da 2.884 a 3.136 i campioni refertati.