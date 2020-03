Coronavirus ultime notizie 17 marzo: 2.503 decessi, 26.062 casi ancora positivi

E’ diventato ormai, purtroppo, un appuntamento fisso quello delle 18 con il bollettino della protezione civile. Ogni giorno Angelo Borrelli insieme a un rappresentate dell’Istituto Superiore di Sanità fa il quadro della situazione. E anche oggi 17 marzo 2020 arrivano i “numeri” che fanno male. Sono quelli dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Oggi in conferenza stampa anche un rappresentate dell’OMS il professor Raniero Guerra.

In Italia si contano 26.062 malati di coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). È quanto illustrato dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa di oggi. Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.

Tra le notizie che non avremmo voluto dare oggi anche quella del contagio di un bambino di soli 5 mesi. Il piccolo, positivo al Covid-19 è ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma ed è in buone condizioni di salute, questo almeno, ci rassicura.

Nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano le parole di Trump che fino a qualche ora fa postava messaggi sui social con bandiere tricolore mentre oggi dichiara: “Stiamo lavorando bene, vogliamo meno morti possibili, non vogliamo trovarci nella situazione dell’Italia“. Cosi’ il presidente Usa, Donald Trump, in un briefing con la stampa alla Casa Bianca a cui partecipavano anche i membri della task force istituita per gestire l’emergenza coronavirus.

“Nella notte è arrivato del materiale, 14 respiratori di intensiva dalla Protezione civile e 30 dalla Cina” ha detto Gallera rassicurando su quella che è quindi oggi la situazione in Lombardia. Milano e Brescia sono al momento le due province con più casi, a Bergamo molti casi ma in diminuzione.

Situazione complessa anche in Emilia Romagna. Salgono a 4.000 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 478 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. E’ quanto comunica la Regione. Passano da 13.096 a 14.510 i campioni refertati.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE 17 MARZO 2020: I DATI REGIONE PER REGIONE

• Casi attuali: 26.062 (+2.989)

• Deceduti: 2.503 (+345)

• Guariti: 2.941 (+192)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.060 (+209)

Totale casi: 31.506 (+3.526, +12,6%)

Ecco i dati regione per regione

Le parole di Gallera in conferenza stampa dalla regione Lombardia:

“In Lombardia i pazienti positivi al coronavirus sono 16.220, gli ospedalizzati 6.953, 782 in più rispetto a lunedì, di cui 879 in terapia intensiva. Le persone decedute sono invece 1.640, 220 in più”. Giulio Gallera, ha anche ribadito che “con un semplice raffreddore o una tosse bisogna rimanere a casa”.