Dramma a Firenze, uccide la moglie sparando e poi si toglie la vita

Notizie Flash-Quello che sta succedendo in Italia è davvero drammatico per tutti. Non solo perchè di coronavirus si muore negli ospedali ma anche perchè tutte le nostre abitudini cambiano. E cambia anche il modo di vivere, c’è tanta solitudine, disperazione. Non potremo mai sapere se molti dei casi di cronaca accaduti in questi giorni hanno un legame con quello che succede in Italia e nel mondo, ma purtroppo, le notizie dalla nera, continuano ad arrivare. Oggi da Firenze. I cadaveri di due anziani, marito e moglie, sono stati trovati in un’abitazione a Firenze, in via Bronzino, zona Ponte alla Vittoria. Sul posto è intervenuta la squadra mobile. La prima ipotesi è che potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con la coppia.

DRAMMA A FIRENZE: UCCIDE LA MOGLIE E POI SI SPARA CON LA STESSA ARMA

Secondo una ricostruzione, l’uomo, 87 anni, avrebbe sparato alla moglie con un fucile, regolarmente detenuto, poi avrebbe rivolto l’arma verso se stesso togliendosi la vita. Oltre alle forze dell’ordine sul posto, che hanno fornito una prima ricostruzione, anche il medico legale che sta analizzando i cadaveri e nelle prossime ore fornirà una lettura più dettagliata di quanto accaduto nell’abitazione di Firenze.

