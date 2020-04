A Ciampino uccide il fratello in casa: faceva troppo rumore, lo ha svegliato

E' il caso della vicenda che arriva da Ciampino oggi. E' la storia di un uomo che ha ucciso suo fratello. Lo avrebbe fatto a causa del rumore. Troppo rumore in casa, non lo poteva accettare.

L’omicidio, è avvenuto questa mattina intorno alle sette nella casa in cui i due fratelli abitavano.

CIAMPINO UCCIDE IN CASA SUO FRATELLO: FACEVA TROPPO RUMORE

Le prime notizie circa la ricostruzione dei fatti avvenuti poche ore fa a Ciampino, un uomo di 48 anni, a seguito di una lite per futili motivi, ha accoltellato il fratello 56enne che è morto poco dopo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ciampino che hanno arrestato il 48enne.

Secondo le prime indagini, sembra che la discussione sia nata perchè la vittima ha fatto rumore mentre preparava il caffè e ha svegliato il fratello. L’uomo sarebbe stato colpito per 2 volte con un coltello a serramanico. In casa, al momento dell’omicidio, erano presenti anche la madre e l’altro fratello che hanno dato l’allarme.

