E’ morto il bimbo di 3 anni caduto dal quarto piano a Casalpusterlengo

Notizie Flash-Casalpusterlengo finisce ancora sulle pagine di cronaca. Purtroppo per una drammatica notizia. Abbiamo imparato a conoscere il nome di questa cittadina qualche mese fa, quando sono partiti i primi contagi del coronavirus nel lodigiano. Abbiamo visto le prime immagini delle zone rosse proprio da questi paesi e oggi purtroppo vi raccontiamo un altro dramma. Un bambino di 3 anni è caduto dal quarto piano: la corsa in ospedale nel disperato tentativo di salvare la vita del piccolo ma purtroppo pochi minuti fa la notizia. Dall’ospedale di Lodi dove pare sia stato portato arrivano le ultime notizie sul piccolo: non ci sarebbe stato nulla da fare, è arrivato infatti in ospedale con un forte trauma cranico e ferite che ne hanno provocato la morte.

Al momento le notizie sono poche e confuse. Si parla dalla caduta dal quinto piano, per altre fonti invece il piccolo è caduto dal quarto. Purtroppo però la cosa certa è che il piccolo non ce l’ha fatta.

LODI: BIMBO DI 3 ANNI CADE DALLA FINESTRA, MUORE IN OSPEDALE

Al momento non ci sono altre notizie circa la morte del piccolo di tre anni.

( immagine di repertorio)