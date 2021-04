Ravenna: veglia per giorno il cadavere di suo figlio morto in casa

Flash news- Una notizia che arriva da Ravenna lascia sgomenti in questa mattina del 27 aprile 2021. Al momento si conoscono pochissime informazioni ma da quello che si apprende, una donna avrebbe vegliato per giorni il cadavere del figlio morto in casa. Solo grazie alla segnalazione dei vicini, le forze dell’ordine e i soccorritori avrebbero capito quanto successo in casa e sarebbero quindi intervenuti sul posto.

Ravenna: madre veglia per giorni il cadavere di suo figlio

Era morto in casa da alcuni giorni e la madre ha continuato a vegliarlo per tutto il tempo. Come detto in precedenza sono ancora pochissime le informazioni relative a questo fatto. Come riferisce Il resto del Carlino, il cadavere di un uomo di 43 anni deceduto per cause presumibilmente naturali, è stato scoperto in serata ( il 26 aprile 2021) all’interno di un’abitazione di via Chiesa a San Marco. La notizia poi è stata diffusa questa mattina.

Ad allertare i carabinieri, sono stati alcuni residenti insospettitisi per il fatto che la donna non si vedesse in giro da qualche tempo e non rispondesse al campanello. La donna, in stato confusionale, è stata accompagnata in ospedale. Si dovrà quindi capire perchè la donna non ha chiamato i soccorsi o non ha chiesto aiuto e che cosa sia successo a suo figlio.



Soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto col medico a bordo, è stata trasportata con codice di media gravità all’ospedale di Ravenna. Sul posto il Nucleo Operativo dei Carabinieri per i rilievi di legge. Presente anche il medico legale, che avrà il compito di stabilire le cause del decesso del 43enne. Del caso è stato informato il pm di turno, Marilù Gattelli.

Al momento non sono state rese note le identità delle due persone coinvolte in questa vicenda.