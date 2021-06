Euro 2020 Eriksen si accascia in campo, le ultime notizie: situazione “stabilizzata”

Non si è mai preparati a scene di questo genere e purtroppo è successo quello che mai si vorrebbe vedere. In campo un giocatore della Danimarca si è sentito male. Attimi di paura allo stadio Parken di Copenhagen. Sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia, prima gara del Gruppo B di Euro 2020, Christian Eriksen si è accasciato in campo e la situazione è apparsa subito preoccupante. La situazione che milita nell’Inter è gravissimo. In un primo momento si era pensato a un contrasto ma poi, rivedendo le immagini anche da lontano, Eriksen si è sentito male da solo, senza che ci fosse nessun giocatore vicino. Il pallone lo ha anche colpito mentre stava cadendo a terra. Qualcuno parla di infarto ma le notizie non sono ancora ufficiali. I compagni hanno fatto un cordone attorno a lui, mentre i soccorsi tentavano di rianimarlo. Dopo qualche minuto di massaggio cardiaco è stato portato via in barella, circondato da teli bianchi per nasconderlo alle telecamere.

Sul campo ha assistito ai soccorsi in lacrime la moglie di Eriksen, sostenuta dal portiere Schmeichel e da Kjaer. Non sembra che ci siano purtroppo buone notizie. I compagni di squadra del calciatore sono stati ripresi mentre pregavano e piangevano. Il massaggio cardiaco è durato oltre 15 minuti, per questo si teme che le condizioni del calciatore siano davvero gravi.

In foto il muro fatto dai calciatori per tutelare la privacy del loro compagno, un gesto bellissimo

Non si sa al momento se il calciatore sia stato portato in un ospedale fuori dallo stadio o se stia ricevendo cure in un primo punto di soccorso.

Eriksen si accascia al suolo in campo durante Danimarca-Finlandia

La partita al momento è stata sospesa. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano, la partita non dovrebbe riprendere.

Le prime immagini che circolano in rete

https://twitter.com/VitorZz_/status/1403761909753683976

AGGIORNAMENTO ALLE 19.30-C’è una foto che circola in rete e che fa ben sperare che il calciatore sia almeno cosciente e che quindi stia meglio. Facciamo quindi il tifo per il calciatore danese e incrociamo le dita per lui. Un altro aggiornamento arriva dai media danesi: il centrocampista della Danimarca Christian Eriksen era cosciente e ha alzato la mano quando è stato portato fuori dal campo. La nazionale al momento non ha ancora diramato nessun comunicato stampa ufficiale.

Finlandiya – Danimarka maçında Eriksen'in fenalaşması üzerine maç ertelendi.▪️Eriksen'in durumu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken sahadan çıkarılırken bilincinin yerinde olduğu dile getiriliyor.#EURO2020 #Eriksen pic.twitter.com/bnwUgcn52W — EHA MEDYA (@eha_medya) June 12, 2021

Il comunicato stampa Uefa: il calciatore è stato stabilizzato in ospedale dove è stato portato dopo il malore in campo.