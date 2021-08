A Treviglio una ragazza di 15 anni ha ucciso sua madre dopo una lite

E’ una notizia drammatica quella che arriva dalla provincia di Bergamo la mattina di Ferragosto e purtroppo ci racconta un fatto di cronaca di quelli che mai si vorrebbero trattare. Una vera e propria tragedia familiare questa notte a Treviglio. Dalle ultime notizie si apprende che una ragazza di 15 anni, dopo una brutta litigata con sua madre, l’ha uccisa. Le avrebbe tolto la vita sferrando una coltellata letale. Non è ancora chiaro se a chiamare i soccorsi sia stata la figlia della donna ma purtroppo, una volta arrivati sul posto i Carabinieri e i soccorritori del 118, per la donna, una 43enne, non c’era ormai più niente da fare.

Tragedia familiare a Treviglio: 15enne uccide sua madre

Secondo la prima ricostruzione fornita alla stampa, erano circa le 22 di ieri sera quando è arrivata la chiamata ai Carabinieri. Purtroppo quando sono arrivati nell’abitazione, per la mamma della ragazza, non c’era più nulla da fare. Pare che il colpo inferto con un coltello dalla figlia, forse alla schiena, sarebbe stato letale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La ragazza e sua madre vivevano da sole nell’appartamento in cui si è consumato l’omicidio.

La 15enne in evidente stato di shock è stata portata in caserma, mentre il corpo della donna è stato composto nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.

Sul posto sono accorsi nella mattinata di domenica 15 agosto anche il sindaco Yuri Imeri e il vice sindaco e assessore ai servizi sociali Pinuccia Prandina. Da parte del sindaco è arrivato anche il primo commento a questo dramma: «Una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità». E ancora: «Non ci sono commenti da fare in questo momento, ma solo stare in un rispettoso silenzio».