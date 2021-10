Carmen è stata uccisa in un bar a Luserna San Giovanni: le ultime notizie

Un fatto di cronaca sconvolgente arriva dalla provincia di Torino. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dei fatti ma ci sono le prime informazioni relative a quanto sarebbe accaduto. Una vera e propria tragedia nella notte in provincia di Torino dove una donna di 44 anni, Carmen De Giorgi, è stata assassinata. La donna è stata uccisa a Luserna San Giovanni, nel Pinerolese. I fatti sono accaduti questa notte in un bar, quando all’improvviso un uomo si è buttato addosso alla donna, Carmen, con cui era al bar, e ha iniziato a infierire contro di lei, con un coltello. Purtroppo, dovremmo essere di fronte all’ennesimo femminicidio. Un altro uomo che non accettava il no di una donna. L’assassino di Carmen è stato fermato poco dopo l’omicidio.

Omicidio Luserna San Giovanni ultime notizie: Carmen uccisa da un conoscente

Intorno all’1.30 in un bar un uomo ha iniziato a sferrare coltellate che hanno ucciso una donna: una conoscente con cui era seduto al tavolino, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri. Altre due amiche sono state ferite, a quanto si apprende, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno arrestato l’uomo, Medhi Hounafi, 34enne di origine marocchina in regola con il permesso di soggiorno e residente in zona, ritenuto il responsabile dell’aggressione.

Teatro della tragedia il bar Primavera di via I Maggio 46. A scatenare la furia omicida dell’extracomunitario sarebbe stato un movente passionale: la vittima avrebbe respinto alcune avances, e l’uomo l’ha colpita alla schiena con un coltello. Ferite anche le amiche della donna che tentavano di difenderla. L’aggressore poi è fuggito, e gli altri clienti del bar hanno dato l’allarme. L’uomo è stato fermato poco dopo in strada vicino al locale. Secondo le ultime notizie arrivate in questi minuti, a qualche ora dall’omicidio, sarebbero rimaste coinvolte anche altre persone. Oltre all’amica di Carmen potrebbe esserci un’altra persona rimasta ferita, si spera non in modo grave.