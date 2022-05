Mascherine sui mezzi pubblici: cosa cambia dal primo maggio 2022? Le regole

Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e anche grazie alla calda stagione, che si spera arriverà in modo definitivo nelle prossime settimane, per l’Italia, la situazione pandemica, sembra essere sotto controllo. Da oggi 1 maggio 2022, cambiano molte delle regole in vigore fino a oggi e si potrà usare di meno anche la mascherina, anche se il consiglio è quello di usare il dispositivo di sicurezza ogni qual volta ce ne sia bisogno ( soprattutto in posti affollati e laddove non ci sia possibilità di distanziamento). Cosa cambia per i mezzi pubblici dal primo maggio 2022? In questo caso il Governo ci va abbastanza cauto e almeno fino a metà giugno ci sarà ancora l’obbligo di indossare le mascherine.

Mascherine e mezzi pubblici: cosa cambia dal primo maggio 2022

Per quello che riguarda i mezzi pubblici, come dicevamo in precedenza, la scelta è stata improntata alla prudenza, visti anche i dati epidemiologici che vedono la curva su un plateau pericolosamente alto: fino al 15 giugno mascherina obbligatoria nei mezzi a breve e a lunga percorrenza.

Dove sarà quindi obbligatoria la mascherina? La mascherina resta obbligatoria su bus, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti e aerei. Dove però non sarà più obbligatorio il green pass. Dal primo maggio non si dovrà più esibire il green pass per i mezzi pubblici. Niente mascherina, invece, per le funivie.