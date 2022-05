Negozi, supermercato e ristoranti, nuove regole anti covid dall’1 maggio 2022: cosa cambia

Oggi sarà una giornata di cambiamento per tutti gli italiani. Ci prepariamo a vivere la stagione calda con restrizioni minori rispetto a quelle che ci sono state in questi ultimi mesi. Il Governo ha stabilito di allentare le misure anti covid e anche per questo motivo, da oggi 1 maggio 2022, ci saranno meno regole da rispettare, rispetto a quelle dell’ultimo anno ( regole che ci hanno permesso di combattere il virus). In particolare, l’uso della mascherina cambierà in diversi luoghi, anche nei posti al chiuso. L’invito del Governo è quello di usare i dispositivi laddove fosse necessario anche se l’obbligo non lo prevede. Dal primo maggio ci saranno anche delle nuove regole sul green pass. Vediamo quindi nel dettaglio, cosa cambia da oggi per negozi, supermercati e ristoranti.

Green pass e mascherine dal primo maggio 2022: le regole per negozi e supermercati

Negozi e supermercati c’è bisogno delle mascherine? Dal primo maggio niente green pass, e niente mascherine nei negozi e nei supermercati. Cade quindi l’obbligo di usare le mascherine al chiuso. Dal primo maggio cambiano le regole anche per i bar. Anche nei bar non ci sarà più bisogno di mostrare il green pass e di mostrare le mascherine; cade ogni distinzione tra consumazione al tavolo e seduti. Nei negozi e supermercati potranno essere siglati accordi tra il datore di lavoro e i dipendenti per farle indossare in alcune situazioni di rischio. I criteri sono gli stessi applicati alla pubblica amministrazione e quindi viene raccomandato di utilizzarle nei luoghi affollati e dove non è possibile mantenere il distanziamento. Le regole applicate ai lavoratori non potranno essere imposte ai clienti.

Al ristorante dal primo maggio 2022, cosa cambia? Niente green pass, ovviamente, e nemmeno più obbligo di mascherina, sia all’aperto che al chiuso. Non è previsto l’obbligo nemmeno per i dipendenti: anche in questo caso può comunque reintrodurlo il datore di lavoro. Il Governo ha comunque consigliato l’uso delle mascherine ai camerieri e a chi è comunque a contatto con il pubblico.